Na Ještědu bude pokračovat výsadba stromů, jde o náhradu za novou sjezdovku

Skiareál na Ještědu v Liberci zalesní do konce září část bývalých sjezdovek v části Pod lany. Jde o náhradu za vybudování sjezdovky Nová Skalka, které si vyžádalo před třemi lety odlesnění zhruba 6,68 hektaru převážně smrkového porostu. Skiareál se zavázal, že místo toho vysadí 20 hektarů smíšeného lesa. V předchozích letech zalesnil zhruba dva hektary, letos to bude asi 3,3 hektaru, řekl dnes ČTK za areál Jakub Hanuš.

"Projekt zalesňování bude pokračovat i v příštích letech," dodal Hanuš.

Letos přibudou stromy v místě zvaném Pod lany. Zúží se tedy louka, nad níž až do svého předloňského pádu jezdila kabinová lanovka Českých drah. V levé části kopce, při pohledu zespoda, plánuje skiareál vysazení 2260 sazenic jedle, buku, javoru či smrku. Do sázení se může zapojit i veřejnost. Každému, kdo přijde sázet stromy o příštím víkendu, skiareál věnuje jednodenní skipas na nadcházející zimní sezonu.

Sázení je náhradou za kácení stromů, které si vyžádalo vybudování Nové Skalky i rozšíření sjezdovek Slalomák a Liberecká a také Beranovy cesty. Provozovatel střediska patřící do skupiny TMR to zdůvodňoval zvýšením bezpečnosti a odstraněním největší slabiny areálu, což byly úzké tratě. Nová sjezdovka, dlouhá přes 1,5 kilometru, je široká až 45 metrů, předchozí Skalka měla deset metrů. Kvůli kácení ale provozovatel střediska čelil kritice nejen z řad ekologických sdružení, ale i jednotlivců. V memorandu nazvaném "JEŠTĚDÉLE", který uzavřel s radnicí a Městskými lesy Liberec, se proto zavázal k postupnému zalesňování 20 hektarů. "Je to jeden z našich důležitých závazků ve vztahu k městu Liberec, jeho obyvatelům a ekologickým sdružením," uvedl dnes v tiskové zprávě předseda představenstva Tatry mountain resorts (TMR) Igor Rattaj.

Připomněl, že na základě připomínek projekt nové sjezdovky upravovali, aby se snížily negativní dopady na přírodu. "Už při realizaci sjezdovky Nová Skalka jsme zmenšili záběr svahu, snížili plánovanou intenzitu nového osvětlení, zachovali jsme vzácné prameniště v dolní části Slalomáku, zabezpečili jsme zadržování vody v krajině novým systémem svodnic a vsakovacích jam, podpořili jsme vznik nových lokálních biotopů," dodal.

Ekologům se nelíbí ani další plánované rozšíření skiareálu, které je ve fázi projednávání změny územního plánu pro Ještěd. V jejím rámci se posuzuje možné rozšíření skiareálu mimo nynější výseč s možností vybudovat dvě nové široké sjezdovky pro rodiny s dětmi. Kvůli tomu hrozí, že bude nutné na ještědském hřebenu pokácet přes 50 hektarů lesa. TMR argumentuje tím, že další dvě široké sjezdovky jsou potřeba, neboť za jedinou pořádnou v areálu se zhruba deseti kilometry tratí považuje právě jen Novou Skalku. Město si nyní nechává zpracovávat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, takzvanou SEA. Výsledek by mělo mít do konce roku.

