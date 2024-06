Na jihu Brazílie vyhlásili stav nouze kvůli požárům v mokřadu Pantanal

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | wanderlasss / Flickr.com Mokřady Pantanal, které leží na jihozápadě Brazílie a zasahují i do Bolívie a Paraguaye, jsou vzácným ekosystémem rozkládajícím se na asi 160 000 kilometrech čtverečních.

Jihobrazilský stát Mato Grosso do Sul v pondělí vyhlásil na šest měsíců stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům , které sužují největší mokřad světa, jenž je domovem tisíce druhů rostlin a zvířat, včetně řady vzácných. Informovala o tom agentura AFP. Požáry v Pantanalu jsou "mimo kontrolu" a vyhlášení stavu nouze má pomoci získat další prostředky na boj s ohnivým živlem.

Brazilská ministryně životního prostředí Marina Silvaová po krizovém jednání vlády řekla, že rozsáhlé požáry Pantanalu jsou důsledkem klimatických změn, extrémního sucha a také pálení porostu k získání zemědělské půdy. Uvedla také, že regionální vlády vyhlásily do konce roku zákaz kontrolovaného pálení, které bude považováno za trestný čin.

Od ledna do 23. června zaznamenal brazilský Národní ústav pro výzkum vesmíru (INPE) v Pantanalu na 3260 ohnisek požárů, což je o třetinu více než ve stejném období roku 2020. Ten byl přitom považován za nejhorší rok co do počtu lesních požárů v této oblasti za dobu vedení těchto statistik.

Od letošního ledna už spálily plameny na 627 000 hektarů (6270 kilometrů čtverečních) půdy, což je více než dvojnásobek oproti roku 2020, kdy to bylo od ledna do 22. června 261 000 hektarů. Hlavní sezona lesních požárů v této oblasti přitom ještě nezačala, napsal sever BBC.

Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência em cidades atingidas por incêndios no Pantanal.



A medida, com validade de 180 dias, visa combater o fogo e auxiliar as regiões afetadas.#JornaldaCultura #JC pic.twitter.com/HGdB44Wcop — Jornalismo TV Cultura (@jornal_cultura) June 25, 2024

Mokřady Pantanal, které leží na jihozápadě Brazílie a zasahují i do Bolívie a Paraguaye, jsou vzácným ekosystémem rozkládajícím se na asi 160 000 kilometrech čtverečních.

Jejich malá část, zhruba procento rozlohy - národní park Pantanal Matogrossense, je od roku 2000 zapsána na seznamu přírodního světového dědictví UNESCO.

V oblasti žije mnoho druhů zvířat, včetně jaguára, ocelota, jelence bahenního, mravenečníka velkého, vydry obrovské, čápa jabiru či kajmana žakaré (též yacaré). A kromě stromů a rostlin tam i zvířata trpí a umírají v důsledku lesních požárů.

