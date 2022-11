Na Mendelově univerzitě hledají metody, jak udržet vodu v půdě a pomoci osivu

meluzína 28.11.2022 12:14

Zajímalo by mě kolik bude nakonec stát chleba, když se do půdy budou sypat hydrogely, biostimulátory, a nakonec i osivo se bude kupovat GMO a všechno od společností, které si dobře pohlídají monopol, takže i monopol na ceny.

Hydrogel jsem vyzkoušela pod stromy, pytel 25kg stál kolem 9.000Kč, rozdíl proti vyzrálému hnoji je jen ten, že je to drahé drahé dvojnásob (1x za hydrogel a 1x za odvoz nevyužitého hnoje), rozdíl v prospívání stromků moc nevidím.

Zajímalo by mě kdo tyhle výzkumy platí, mám už delší dobu pocit, že vědátoři dnes primárně zkoumají jak distribuovat víc umělotin za víc peněz a jak to sypat do polí a do zvířat, co nejvíce točit byznys, absolutně nemají zájem cokoliv užitečného vymyslet.

