Na Mostecku se mohou lidé seznámit s fungováním eko sadů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | jill111 / pixabay.com Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Majitelé rodinného podniku Zámecké sady Chrámce ve Skršíně na Mostecku pořádají prohlídky zaměřené mimo jiné na popularizaci šetrného přístupu k přírodě a životnímu prostředí. Sady, výroba i celý areál firmy se rozléhají v malebné krajině lemované poli a pastvinami. Z vypěstovaného ovoce zemědělci vyrábějí řadu produktů, zájem je o mošty i lihoviny. ČTK to řekl jednatel Jiří Syrovátka."Máme 120 hektarů sadů a většinou máme staré odrůdy, které jsou spjaté s krajinou. Jsou tady po generace. Znamená to hrozně jednoduchou věc, kvetou až po mrazech, které trápí mnoho sadařů," řekl Syrovátka. V sadech ovocnáři pěstují hrušky, jablka, švestky, třešně, višně, meruňky i hroznové víno. Úroda ovoce v nejplodnějších letech dosahuje až k 800 tunám, letos jednatel očekává sklizeň o objemu 600 tun. U podniku mají majitelé i ovce. Dříve je chovali kvůli masu, dnes mají menší stádo na dožití.

Výroba se každý rok mírně liší, záleží na úrodě. Primárně firma produkuje mošty, džemy, sušené ovoce a také pálenku. Mezi odběrateli jsou převážně restaurace a hotely. "Mimo Ameriky a Austrálie dovážíme do celého světa," řekl Syrovátka, podle kterého se těší oblibě hlavně lihoviny. Vládní konsolidační balíček, jehož součástí je například zvýšení daně z nealkoholických i alkoholických nápojů či zvýšení daně z nemovitosti, by podle jednatele představoval pro podnik velký zásah. "Jenom když se zdvojnásobí daň z nemovitosti, tak se to musí promítnou do ceny zboží, takže ceny samozřejmě vylítnou nahoru," podotkl. "Zvýšení sazby DPH u nápojů je pro gastro, kam dodáváme, smrtelná," doplnil jednatel.

Veškeré výrobky jsou podle jednatele v biokvalitě. Ve výrobě proto stojí hydraulický lis, který je certifikovaný. Také pasterizace ovoce musí být kvůli zachování kvality snížená. Zemědělci používají jen schválené postřiky a hnojivo. Při pálení lihovin používají pěstitelé dřevo. V nedávné době navázali spolupráci s pivovarem Bernard a produkují pivní pálenku.

Zájemci si mohou vybrat ze tří komentovaných okruhů, po kterých je majitelé provedou. Jedna je zaměřená na výrobu pálenek, další na ekologické hospodaření a poslední okruh je věnován sadům, jejich fungování a přírodní rovnováze.

reklama