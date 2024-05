Na MŽP míří správní žaloba kvůli odtoku vody do dolu Turów, ministerstvo ji vítá

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Expertní skupina Frank Bold podala správní žalobu na ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby se domohla zveřejnění informací o odtoku vody do polského uhelného dolu Turów, který leží blízko českých hranic. Informace polská strana poskytuje MŽP, některé ale považuje za obchodní tajemství těžební společnosti PGE, a české ministerstvo je tak nemůže zveřejnit, upozornila skupina stejně jako MŽP na sociální síti X . Ministerstvo žalobu přivítalo.

Důl Turów leží nedaleko území Libereckého kraje a v minulosti byl předmětem sporů mezi Českem a Polskem, ve kterých šlo hlavně o možné snižování hladiny podzemní vody u českých hranic kvůli jejímu odtékání do dolu. Spory urovnala dohoda vlád obou zemí. "K informacím, o které opakovaně žádala expertní skupina Frank Bold už od uzavření česko-polské dohody v roce 2022, patří zejména informace o podzemní bariéře a posouzení její tehdejší funkčnosti, dále výsledky monitoringu podzemních vod ze všech vrtů v blízkosti podzemní bariéry z let 2015-2021 (včetně umístění těchto vrtů), a informace o přítoku vody do dolu Turów a objemu jejího čerpání, včetně mapových podkladů," uvedla dnes skupina Frank Bold.

Žalobu skupina podala k Městském soudu v Praze, pro posouzení bude podle ní podstatné zejména to, zda mají informace konkurenční významnost a zda jsou finančně ocenitelné. "Dlouhodobě usilujeme o zveřejnění informací, které veřejnost potřebuje znát pro to, aby mohla efektivně bránit podzemní vodu, která jim zatím odtéká do dolu Turów. Věříme, že nyní se ministerstvu životního prostředí otevře cesta, jak se s polskou stranou dohodnout a informace zveřejnit," uvedla právnička Laura Otýpková ze skupiny Frank Bold.

Ministerstvo životního prostředí na síti X upozornilo, že spolu s Českou geologickou službou na základě mezinárodní dohody s Polskem pravidelně zveřejňují informace a data z České republiky i Polska o dopadech těžby v dole Turów, ovšem v omezeném rozsahu. Za více než dva roky se přitom podle MŽP nepodařilo přimět polskou stranu, aby uvolnila ke zveřejnění i tu část informací, kterou považuje za obchodní tajemství. "Frank Bold proto nyní podává správní žalobu, aby situaci posoudil nezávislý soud a rozhodl, jestli je více české právo, nebo mezinárodní dohoda. Jde o vhodný nástroj, jak v podobně složitých problémech nalézt řešení," uvedlo ministerstvo.

Spor Česka a Polska o dopady těžby v dole Turów svého času vedl Prahu až k podání žaloby na Varšavu u Soudního dvora Evropské unie, který Polsku uložil pokutu ve výši půl milionu eur (12,5 milionu Kč) denně za neuposlechnutí příkazu zastavit těžbu. Součástí dohody, která spory urovnala, byla výstavba podzemní stěny u dolu proti odtékání vody z ČR a také finanční náhrada pro Česko zaplacená Polskem a společností PGE. Firmě spolu s dolem patří také sousední elektrárna.

reklama