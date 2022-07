Na Novoborsku platí kvůli suchu zákaz odběru vody z potoků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vodu z toků obyvatelé nesmí odebírat například na zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů či třeba na mytí motorových vozidel.

Zákaz odběru povrchových vod platí kvůli suchu od čtvrtka na Novoborsku. Vodu nelze odebírat zejména z Boberského potoka, Rousínovského potoka, Svitávky a Šporky, vyplývá z rozhodnutí novoborského městského úřadu.

Zákaz vydal městský úřad na základě doporučení správce vodních toků, což je Povodí Ohře, kvůli přetrvávajícímu deficitu srážek, který zapříčinil kritické snížení průtoků ve vodních tocích.

Zákaz platí pro všechny obce, které spadají pod Nový Bor na Českolipsku, a to až do odvolání. Pro tento region to není nic neobvyklého. "Na základě zkušeností z minulých let předpokládáme, že v uvedených tocích mohou být nízké průtoky do konce roku. Pokud se vodní podmínky zlepší, budeme na to reagovat a zákaz odvoláme,“ uvedla ve vyhlášce Andrea Kubátová z novoborského odboru životního prostředí.

V Povodí Ohře zákaz odběru vody z potoků platí také na Podbořansku a Žatecku v sousedním Ústeckém kraji. Informaci o suchu, které ohrožuje život ve vodě, dostaly od Povodí Ohře také některé úřady na Litoměřicku a Děčínsku. Nízký průtok je podle Povodí Ohře na Bílině, na Ohři v Lounech či na Úštěckém potoce na Litoměřicku.

