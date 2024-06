Na Sněžce jsou opět ochranné sítě, mají usměrnit neukázněné turisty

Foto | Radek Drahný / Správa KRNAP Instalace sítí k cestě na Sněžku.

Správci českého a polského krkonošského národního parku před letní sezonou kolem návštěvnického prostoru na vrcholu Sněžky a v nedalekém Obřím sedle rozmístili stovky metrů ochranných sítí. Je to dočasné opatření proti neukázněným turistům, kteří chodí tam, kam nemají. Ochranné, metr vysoké sítě tam budou do konce října, řekl dnes ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný."Ochranáři dnes rozvinuli na Sněžce a v Obřím sedle necelé dva kilometry ochranných sítí. Jen dnes dopoledne byly na Sněžce stovky lidí, a to není ještě plná sezona. Rozmístění ochranných sítí je nezbytnost, abychom ochránili cenou přírodu," řekl ČTK Drahný.

Přestože na vrcholu Sněžky v roce 2022 kolem návštěvnického prostoru vznikly nové nerezové zábrany se dvěma řetězy, stále se podle něj vyskytne dost turistů, kteří je nerespektují. "Proto řetězy nadále na letní sezonu posilujeme ochrannými sítěmi. Přitom návštěvníkům vrcholu Sněžky je k volnému pohybu vyhrazen prostor přibližně o velikosti poloviny fotbalového hřiště," řekl ČTK Drahný.

I letos pro celou letní sezonu jsou vyčleněni strážci Správy KRNAP, kteří budou denně na Sněžce dohlížet na dodržování zákonných pravidel. "V plánu jsou také společné hlídky s polskými kolegy a Policií ČR," uvedl Drahný.

Podle něj Správa KRNAP o zpoplatnění vstupu na Sněžku neuvažuje. "Vím, že se o tom čas od času mluví, ale v tuto chvíli není pro to nastavena legislativa ČR. Z nedávného průzkumu mezi návštěvníky ale vyplynulo, že většina respondentů by byla pro nějakou formu zpoplatnění vstupu do celého KRNAP, a to v řádech desítek korun. V příštích letech tuto možnost nelze vyloučit," řekl mluvčí.

Dalším opatřením, které má snížit negativní dopady enormní návštěvnosti Sněžky v hlavní letní sezoně připadající v Krkonoších na červenec a srpen, je zavedení jednosměrného průchodu na červeně značené řetězové turistické cestě na Sněžku od polského Slezského domu. Sestup po ní zpět není od 15. června možný, turisté mohou pro sestup tímto směrem využít takzvanou Jubilejní cestu, která je značená modře. Řetězová cesta vede po polské straně hory. Opatření vyhlašuje každoročně v tomto období polský Krkonošský národní park (Karkonoski Park Narodowy). Zákaz bude platit do konce letních prázdnin.

Sněžka trpí enormním náporem turistů, patří k nejnavštěvovanějším místům v Krkonoších. Denní návštěvnost 1603 metrů vysoké Sněžky je podle Správy KRNAP v letní sezoně za příznivého počasí až 10.000 pěších turistů z obou stran česko-polské hranice, přičemž v tomto počtu nejsou zahrnuti cestující kabinovou lanovkou Pec pod Sněžkou–Sněžka s denní kapacitou až 2400 lidí. Správci KRNAP dávají ale za pravdu provozovatelům lanovky, kteří uvádějí, že dráha z Pece na Sněžku nepředstavuje v tomto ohledu zásadní problém. Podle nich je více návštěvníků Sněžky z polské strany hranice. Na polský vrch Kopa nedaleko Sněžky z polského střediska Karpacz totiž vede lanovka s hodinovou přepravní kapacitou až 900 lidí.

Vrchol Sněžky patří k tomu nejcennějšímu, co příroda v Krkonoších nabízí. Roste tam řada vzácných druhů rostlin charakteristických pro severskou tundru a alpínské trávníky. Některé z nich nikde jinde na světě nejsou. Podle Správy KRNAP je nutné přísně chránit nejen tamní rostliny a živočichy, ale také geologické jevy. Kameny se působením mrazu, vody a slunce neustále dlouhodobě hýbají a přetvářejí povrch Sněžky do mrazových půd, teras a kamenných polygonů.

