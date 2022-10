Na trhu se objevuje slonovina ze zvířat zabitých před mnoha lety

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na nelegálním trhu se objevuje slonovina z klů slonů zabitých před více než 30 lety. Oznámili to vědci, kteří provedli testy DNA. Podle webu BBC šlo o slonovinu, která byla v minulosti zabavena pytlákům a uložena ve střežených skladech v Burundi. Vědci se obávají, že materiál ze skladů je znovu v rukou pytláků.

Burundská vláda na dotazy BBC nereagovala. Autoři studie, která prověřovala původ čerstvě zabavené slonoviny, uvádějí, že zabavené kly se mají pálit, ne skladovat.

V různých částech Afriky pytláci kvůli klům v letech 2007 až 2016 zabili 100 000 slonů. Studie se zabývala vzorky slonoviny zabavené při čtyřech velkých zátazích z období 2017 až 2019. Kromě testů DNA byla použita také uhlíková metoda datování a zjistilo se, že většina zabavené slonoviny pochází ze slonů zabitých v minulých třech letech. V jedné zabavené zásilce ale byla ze slonů zabitých před více než 30 lety. Ze značek, jež na klech zůstaly, se dalo zjistit, že jsou z vládního skladu v Burundi.

V této africké zemi je obchod se slonovinou zakázaný od roku 1987, Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) obchodování se slonovinou zakazuje od roku 1989. Burundský sklad vědci kontrolovali roku 2004. Bylo v něm 84 tun slonoviny z 15.000 klů uložených v sedmi zapečetěných kontejnerech.

Od roku 2015 se však na černém trhu začaly objevovat kly s burundským značením. Podle vědců burundská vláda tvrdí, že je sklad zabezpečený. "Je třeba ty kontejnery otevřít a obsah zkontrolovat. Vláda tvrdí, že váha je stále stejná. Znamená to, že slonovinu dodávají na černý trh a tu odebranou nahrazují novou? Jestli je tomu tak, pak je to špatné," řekl odborník na ochranu přírody z Washingtonské univerzity Samuel Wasser.

Vědci konstatovali, že mnoho afrických států skladuje zabavenou slonovinu od zákazu obchodování s ní. Ptají se, proč to tyto země dělají místo toho, aby slonovinu zničily. Sklady je možné vykrást, jak se to stalo v Mosambiku v roce 2016. Wasser řekl, že se na trh znovu dostává slonovina, která byla předtím zabavená jako nelegální a opatřená speciální značkou. Při nových zátazích se objevují kly s odstraněnými značkami.

Existují také názory, že zásoby slonoviny lze využít ve výzkumu, vzdělávání a k účelům identifikace. Organizace zvaná Elephant Protection Iniciative (EPI) nyní pomáhá 15 africkým zemím zabezpečit sklady se slonovinou, dalším státům zase zásoby ničit. "Slonovina nemá žádnou obchodní hodnotu a to se pravděpodobně nezmění. Každá země může rozhodnout, co je pro ni lepší. Pokud se slonovina skladuje, musí být zabezpečená a ohlášená. Je-li zničená, musí se to zdokumentovat a odebrat forenzní vzorky k identifikaci zdroje," uvedl John Scanlon z EPI.

