Na Vítkově bude první městský holubník v Praze

Městská část Praha 3 podpořila vznik prvního obecního holubníku, který má pomoci šetrně regulovat populaci holubů ve městě. Dosud byli přemnožení holubi odchytáváni a plynováni, což už Praha 3 dělat nechce.

Holubník na Vítkově by měl být hotový letošní podzim, bude umístěný na jižním svahu Vítkova v zatáčce, kde nedávno vznikla vinice. Podobu holubníku určí soutěž mezi umělci, která běží od začátku května v rámci projektu Umění pro město.

Do budování prvního holubníku se vedení městské části Praha 3 pustilo především proto, že ustoupilo od plynování holubů. Problém přemnožené holubí populace ale řešit chce. Za dosud nejlepší alternativu vidí zřizování městských holubníků, které fungují v hojném počtu například v Německu. Holubník může být buď jednoduchá dřevěná konstrukce, nebo sofistikovaný prvek až umělecké dílo. Holubník na Vítkově by měl mít uměleckou podobu, přihlášky do soutěže přijímá Galerie Hlavního města Praha do 8. července 2021.

Odborníci upozorňují, že jeden holubník v Praze problém přemnožené holubí populace nevyřeší. Bude se tak jednat o pilotní projekt, který ukáže, zda se zlepší nejen nežádoucí shromažďování holubů na střechách domů, ale například i kvalita života holubů.

Regulace holubů v holubníku probíhá tak, že holubům je část vajec odebírána a měněna za umělá. Holub si tedy „odsedí“ svůj cyklus a nemá tendenci zdržovat se jinde. Spolek Obecní holubník, který umísťování holubníků v českých městech popularizuje, tak poukazuje na to, že toto řešení je efektivnější než část holubí populace usmrtit. Snížením populace se totiž zvětší dostupnost potravy pro zbývající holuby v teritoriu, ti snášejí více vajec a populace se rychle obnoví.

Při existenci holubníku má holub tendenci držet se v jeho okolí, protože tam má potravu, vodu a možnost hnízdit, a nemá tak důvod okupovat místa, kde je nežádoucí, jako památky či okenní parapety.

