Na VUT vyvinuli pomůcky pro včelaře, které umožní sledovat, co se v úle děje

Odborníci z VUT vyvinuli váhu a senzory, které mohou výrazně pomoci včelařům. Díky těmto moderním pomůckám mohou v aplikaci, kam se data přenášejí, kontrolovat aktuální stav úlů a mohou tedy zjistit, jestli se včely nevyrojily, zda nosí nektar, jestli nejsou vyhladovělé, nebo jestli úl někdo neukradl, uvedla dnes mluvčí VUT v Brně Tereza Kadrnožková. Za novinku s názvem ApiVčelař 4.0 získali vývojáři ocenění v soutěži Vizionář, který vyzdvihuje inovace v podnikání a aplikovaný výzkum.

"Úl je uzavřený. Je to černá krabička, ve které se něco děje. Co, to se včelař dozví až ve chvíli, kdy ho otevře a podívá se dovnitř. Cílem bylo úl zprůhlednit tak, aby měl včelař všechny informace, které potřebuje pro rozhodování, k dispozici okamžitě z mobilu nebo počítače," řekl jeden z tvůrců Petr Sadovský z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Chytré včelaření bere v potaz teplotu v úlu, vlhkost, jeho hmotnost a její změny v čase, což ukazuje na to, zda včely nosí nektar. Zařízení dává včelaři volnost, aby nemusel pravidelně k úlu dojíždět. Navíc kontrola jednou týdně nemusí být dostatečná. Jednomu zákazníkovi například poryv větru úly převrhl. "Včelař by to nezjistil, ale váhy v aplikaci najednou ukazovaly nulu. Dojel tam, našel popadané úly a po několika hodinách dal vše v pořádku. Bez aplikace by to zjistil třeba po týdnu, a to už by bylo pozdě," uvedl Sadovský.

Speciální váha je jednou z věcí, kteří odborníci navrhli. A vymysleli takovou konstrukci, která může být funkční pro různé druhy úlů. Podle Jakuba Podivínského z Fakulty informačních technologií váha umožňuje na dálku sledovat, co se v úlu děje. Z hmotnosti úlu včelař zjistí, jak rychle včely nosí nektar a zda je potřeba přidat další rámeček, jestli nesnědly všechny zimní zásoby a nehladoví. V kombinaci se snímačem vlhkosti a teploty v úlu lze také poznat, jestli se včely vyrojily.

Součástí zařízení je i malá krabička nazvaná ApiStopař, která dokáže ochránit včelstva před zloději. Včely ji obestaví voskem, takže téměř není vidět. Pokud se s úlem nic neděje, stopař spí. Ve chvíli, kdy by ale včelín někdo vzal a naložil do auta, krabička se probudí, vyšle upozornění majiteli a začne do mapy promítat, kudy zloděj odjíždí. Včelstva se prodávají po zimě i za 4000 korun.

Nejvíce zájemců o chytré včelaření evidují Sadovský s Podivínským, kteří sami aktivně včelaří, v mladší generací. "Starší včelaři technologiím obecně tolik nevěří. Mají dlouholeté expertní zkušenost, stačí jim přijít na včelnici a pozorovat přírodu, ani nemusí často úl otevřít. Ti nepotřebují umělou inteligenci, mají totiž tu svou živou,“ uvedl Sadovský.

