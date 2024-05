Na Vysočině se v červnu otevře veřejnosti 27 soukromých i školních zahrad

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na Vysočině mohou lidé druhý červnový víkend navštívit 27 zahrad u soukromých budov, muzejních expozic, škol a domovů důchodců. Rostou v nich růže a jiné květiny, někde je zdobí keramika, jinde jezírka. Letošní Víkend otevřených zahrad bude 8. a 9. června. V Česku se do 14. ročníku akce zapojí přes 250 míst. Organizátoři to uvedli na webu Některé zahrady na Vysočině budou přístupné v sobotu i v neděli, jiné pouze jeden víkendový den. Soukromá zahrada v obci Sedlice na Pelhřimovsku bude otevřená jen v sobotu. Rostou v ní historické, anglické, skalkové i pnoucí růže. Do soukromé zahrady s koupacím biotopem se lidé mohou podívat v neděli 9. června v Moravských Budějovicích na Třebíčsku.

V neděli přivítá návštěvníky také přírodní zahrada ve Staré Říši na Jihlavsku, v níž je přes 70 vzrostlých stromů a kolem 300 keřů. Jsou tam stinná zákoutí i prosluněná místa s růžemi a bylinkami. Komentované prohlídky tam budou v 15:00 a 17:00.

Květinová farma v Pelhřimově připravuje program s prohlídkami a dílnou pro děti na sobotu 8. června. Farma mimo jiné dodává jedlé květy do kaváren a řezané květiny na svatby. V Jaroměřicích nad Rokytnou bude oba víkendové dny otevřená zahrada plná symbolů souvisejících s životem a dílem básníka Otokara Březiny. V Havlíčkově Brodě představí v neděli svou zahradu s vyvýšenými záhony, hmyzím domkem a stezkou pro chůzi naboso organizace Úsvit, která pomáhá lidem s mentálním postižením.

Vloni bylo na Vysočině přístupných 31 míst, o rok dřív to bylo 24 zahrad a parků.

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad vznikl v roce 1998 ve Velké Británii. V Česku se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely tři zahrady, počet postupně narůstal. Víkend otevřených zahrad je podle organizátorů určený pro zahrady a parky, které mohou nabídnout něco zajímavého, například ekologický přístup, dendrologickou sbírkou, jsou historicky významné nebo se za nimi skrývá zajímavý příběh.

