Na Vysočině začnou dobrovolníci příští týden čistit okolí silnic i břehy Sázavy

Na Vysočině budou dobrovolníci v příštím týdnu znovu čistit okolí silnic i břehy Sázavy a veřejná místa. Na tradiční jarní akci kraje Čistá Vysočina se přihlásilo přes 30 000 účastníků ze škol, spolků i firem. Uklízet venku budou od Velikonočního pondělí do 23. dubna. Vyplývá to z webu kraje. Kolem břehů Sázavy na 60 kilometrech toku mezi Havlíčkovým Brodem a Chřenovicemi budou stovky lidí procházet od 11. do 15. dubna.

Na Havlíčkobrodsku jde o 13. ročník akce Čistá řeka Sázava. Na úklid se ve všedních dnech přihlásilo přibližně 650 sběračů, žáci škol, rybáři, turisté i klienti Domova Háj, který se stará o lidi s mentálním znevýhodněním. Od organizátorů dostanou pytle, rukavice a malé občerstvení. Další lidé mohou přijít pomoci v sobotu 15. dubna, ve stejný den budou odpadky u břehů sbírat také vodáci na lodích. ČTK to řekla Lucie Šulcová z místní akční skupiny Královská Stezka.

"Lidé vyhazují odpadky pořád, hlavně nacházíme plasty a sklo," řekla Šulcová k posledním rokům úklidu. V přírodě už sběrači nenacházejí vyhozené velké elektrické spotřebiče, ale pneumatiky tam bývají.

Krajská osvětová akce Čistá Vysočina bude počtrnácté. Přihlásilo se přes 30.000 účastníků, budou také ze škol, spolků, různých organizací a firem. "Akce má také komunitní rozměr, lidé se potkají na čerstvém vzduchu a spojí příjemné s užitečným," uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).

Kraj Vysočina poskytuje dobrovolníkům pytle na odpadky a reflexní vesty a spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic zajistí odvážení sesbíraných a vytříděných odpadků od silnic. Organizátoři apelují na řidiče, aby jezdili ohleduplně. V loňském roce se do krajem organizovaného úklidu zapojilo 26.000 lidí. Od více než 3000 kilometrů komunikací a z veřejných prostranství posbírali 70 tun odpadků.

