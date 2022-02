Na výstavě v Semilech jsou i vizualizace fasád domů očištěných od reklam

Foto | Štěpán Flekna / Štěpán Flekna / videtsemily.info Vizualizace semilského muzea pod nánosem vizuálního smogu.

Muzeum v Semilech má novou výstavu zaměřenou na veřejný prostor ve městě. Jsou na ní i vizualizace, jak by mohly vypadat fasády některých budov ve městě očištěné od reklam. Výstavu připravil nedávno založený spolek Vidět Semily.

"Hlavním motivem opakujícím se na výstavě jsou vektorové ilustrace semilských domů. Tato specifická technika dokáže velmi přesně ukázat možné změny, které by mohly v budoucnu proběhnout. Jde především o práci s nevhodnou reklamou, takzvaný reklamní smog, popřípadě drobné úpravy prvků na fasádě domů či některých vizuálních detailů,” uvedl k výstavě jeden ze zakladatelů spolku Štěpán Flekna.

Výstava v muzeu potrvá do 27. března. Spolek doufá, že návštěvníky přiměje více si všímat svého okolí. "Od dětství vnímáme cesty do školy, na nákupy či běžné procházky. Prostor, který sdílíme ve městech, o nás vypovídá víc, než by se dalo očekávat. Jsme všímaví, jsme lhostejní, nebo se nebojíme dát najevo smysl pro humor?" řekla předsedkyně spolku Adéla Kodoňová.

Výstavu vnímají členové spolku jako začátek dlouhodobější snahy kultivovat stav veřejného prostoru v Semilech. "Naším záměrem je vyvolat diskusi nad vzhledem města, který jde mnohdy výrazně změnit i v krátkém čase. Chceme pobídnout k tomu, aby veřejný prostor nebyl pouze místem konzumování reklam a kampaní,” dodala Kodoňová.

