Na západě USA hoří i lesy, které měly vyvažovat emise kalifornských společností

Přečtěte si také | Proč nárůst CO2 v atmosféře zhoršuje lesní požáry?

Požáry na západě Spojených států letos spalují i lesy, které měly po několik desetiletí zůstat netknuté na základě systému emisních povolenek státu Kalifornie. Upozornila na to nezisková výzkumná skupina CarbonPlan, informovaly web Politico či deník Financial Times ( FT ). Podle výzkumníků zatím shořelo na 300 kilometrů čtverečních lesů, které měly vyvažovat kalifornské emise skleníkových plynů.Majitelé lesů v různých částech Spojených států v posledních letech dostávají od Kalifornie "uhlíkové kredity" za příslib, že jisté části porostů zůstanou dlouhodobě nevykácené. Stromy zde tak mohou dál pohlcovat oxid uhličitý, který pohání oteplování klimatu. Získané kredity mezitím kupují další společnosti, které tím mohou nahradit snižování vlastních uhlíkových emisí podle kalifornských předpisů.

Část lesů, za jejichž zachování takto zaplatily, však letos shořela. Asi 170 kilometrů čtverečních, které patřily do klimatického programu, zatím podle CarbonPlan zničil požár Park Fire, tedy jeden z nejrozsáhlejších ohňů v dějinách Kalifornie. Autoři analýzy poznamenali, že tyto lesy měly podle dosavadního plánu zůstat zachované nejméně 100 let.

Přečtěte si také | Studie: Velké požáry vytvářejí počasí, které přispívá k většímu množství požárů

Dalších zhruba 120 kilometrů čtverečních spadajících do kalifornského systému spálily dřívější letošní ohně ve státech Nové Mexiko a Washington, uvádí CarbonPlan. Mezi firmami, které majitelům těchto lesů zaplatily za jejich kredity, byli podle analýzy i ropní giganti Shell, BP a Chevron.

Média podotýkají, že kalifornské úřady na takovýto scénář myslely a do svého programu vyvažování emisí zahrnuly také budování lesní rezervy pro případ problémů s požáry nebo jiných škod. Do té jde deset až 20 procent z každého lesnického projektu, který do systému vstoupí. Kvůli aktuálnímu vývoji ale sílí pochybnosti o tom, zda je současná výše rezervy dostačující.

Lesní požáry na západě USA jsou v posledních letech čím dál ničivější, což je podle odborníků výsledek podmínek vytvářených klimatickou změnou. Letošní sezona požárů v Kalifornii měla extrémně aktivní začátek a plameny zde zatím spalovaly porosty výrazně rychleji než je průměr posledních pěti let. Jen oheň Park Fire zachvátil více než 1700 kilometrů čtverečních a i po více než dvou týdnech se stále šíří.

