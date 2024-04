Proč nárůst CO2 v atmosféře zhoršuje lesní požáry?

Richard Vacek 20.4.2024 15:29

Je to tak. Při nějakých 150 ppm CO2 by se fotosyntéza úplně zastavila a problém s lesními požáry by byl úspěšně vyřešen.

Další, ale nepopulární řešení by bylo radovat se z toho, že stromy rostou rychleji a zpracovávat dřevní hmotu. Vzhledem k tomu, že i úrody máme zhruba o 10% víc právě díky vyšší koncentraci CO2, může se to nepopulární řešení zdát fajn.

