Na Žďársku se ještě mohou hlásit brigádníci na kosení chráněných luk

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na Žďársku se ještě mohou hlásit brigádníci na letošní kosení trávy na chráněných loukách. Sdružení Krajina sídlící v Počítkách zajišťuje kosení přibližně 140 hektarů pozemků, jde převážně o podmáčené louky v CHKO Žďárské vrchy. Seznam pracovníků na sekání, hrabání a vyvážení trávy by sdružení potřebovalo doplnit hlavně na září, řekla Kateřina Marečková ze spolku Sdružení Krajina.

S kosením pomáhá obvykle od června do září okolo čtyř desítek brigádníků, přidávají se i někteří živnostníci a zemědělci. Možnost výdělku často využívají vysokoškoláci, kteří by ještě v září mohli mít čas, uvedla Marečková. Podotkla, že pomocníkům by mělo být víc než 18 let, protože jde o těžkou práci. Louky kosí ručně vedenou sekačkou, případně křovinořezem. Podrobné podmínky jsou na webu spolku.

Chráněné louky se podle Marečkové kosí jednou za sezonu, některé i dvakrát. Je to důležité kvůli tomu, aby na nich byl zachovaný prostor pro vzácné druhy živočichů a rostlin, které z krajiny mizí. Podmáčené louky jsou důležité také kvůli zadržování vody.

Pro trávu z podmáčených luk hledalo Sdružení Krajina dlouhou dobu vhodné využití, například pro dobytek nemá potřebnou krmnou hodnotu. Letos dotáhne do konce projekt, díky němuž bude tráva po slisování na peletky sloužit k vytápění základní školy v Herálci. Spolupracuje na tom s obcí, pražským ČVUT a žďárskou firmou ProPelety.

Sdružení Krajina zve veřejnost také na vycházky, které lidem cenné lokality přiblíží. V sobotu 3. června se mohou jít zájemci s ochránci přírody na Odranec u Věcova na Žďársku podívat na pastvinu s ovcemi a na louku, na níž rostou rosnatky. Vidět tam lze i další druhy mokřadních rostlin a živočichů.

reklama