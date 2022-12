V CHKO Žďárské vrchy zbourali dva ze tří stožárů k měření námrazy, neměly už povolení

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

U Studnic blízko Nového Města na Moravě zbourali dva ze tří stožárů, které sloužily ke sledování vlivu námrazy na elektrické vodiče. Odstranění kovových stožárů vysokých asi 50 metrů dlouho žádala Správa CHKO Žďárské vrchy, protože poškozovaly krajinný ráz chráněné oblasti. Řadu let už neměly platné stavební povolení, řekl ČTK Zdeněk Záliš, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Správy CHKO. Podle ochránců přírody by měl zůstat jeden stožár, aby mohl výzkum pokračovat, měl by být ale snížený asi na polovinu.

Stožáry patří brněnské společnosti EGÚ. Její vyjádření ČTK zjišťuje. Oba stožáry dnes byly na zemi. Jeden už byl i rozřezaný.

"Dva krajní stožáry se odstranily a jednáme o podobě toho prostředního, aby mohl zůstat a plnit funkci, pro kterou tam je a současně, aby minimálně narušoval ráz krajiny," uvedl Záliš.

Vlivy námrazy na elektrické vedení měří vědci u Studnic nepřetržitě přes 80 let. Trojici stožárů připomínajících vedení vysokého napětí k tomu používali posledních 40 let, uvedl Český rozhlas Vysočina, který na bourání stožárů upozornil.

Nynější kovové stožáry propojené lany elektrických vodičů sloužily energetikům ke zkoumání vlivů námrazy od roku 1980. Povolené byly nejdřív na deset let, následně bylo jejich setrvání prodloužené do roku 2005. Od té doby to podle Záliše byla nelegální stavba. Firma teď podle něj přistoupila k demolici dvou stožárů ještě předtím, než bylo ukončeno řízení o odstranění stavby.

Malá ves Studnice spadá pod Nové Město na Moravě. S nadmořskou výškou okolo 780 metrů je nejvýše položenou osadou na Českomoravské vrchovině.

