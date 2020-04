Na zlínskou skládku může ode dneška vozit odpad i veřejnost

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Technické služby Zlín (TS Zlín) Zlínská skládka Suchý důl byla kvůli epidemii koronaviru přístupná pouze pro svozové vozy Technických služeb Zlín a firmy. / Ilustrační foto

Zlínská skládka Suchý důl se ode dneška vrací do běžného režimu. Odpad tam mohou odevzdávat už i domácnosti, sdělil v pátek v tiskové zprávě mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Lidé budou muset mít roušku a zachovávat rozestupy. Dosud byla skládka kvůli epidemii koronaviru přístupná pouze pro svozové vozy Technických služeb Zlín a firmy.

"Provoz byl omezen v souvislosti s nařízením vlády, kromě toho přibyl i další problém. Jeden ze zaměstnanců měl nařízenu karanténu. Polovinu zaměstnanců, kteří s ním přišli do styku, jsme nechali doma. Druhá polovina s enormním nasazením zabezpečila provoz. Důvodem pro toto řešení byla snaha nedopustit nejhorší možný scénář - kdyby se nákaza prokázala, k čemuž naštěstí nedošlo, padli by do karantény všichni. Skládka by se pak musela zcela uzavřít," uvedl ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch. Uzavření areálu by podle něj znamenalo milionové ztráty.

Technické služby také začnou od nadcházejícího víkendu přistavovat na různých místech ve městě kontejnery na objemný či biologicky rozložitelný odpad. "Chceme domácnosti vyzvat, ať této možnosti využijí v maximální míře. Sběrné dvory jsou sice již od minulého týdne v provozu, vzhledem k nutným preventivním opatřením je ale nutné počítat s čekáním. Vhození odpadu do kontejneru je pro všechny méně rizikové," uvedl v pátek Černoch.

