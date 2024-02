Náměstek MZe: Nastavení redistributivní platby je potřeba upravit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Larry Mundy / Shutterstock Strniště v zimě

Pravidla pro poskytování takzvané redistributivní platby, tedy peněz, které zemědělské podniky získávají na prvních 150 hektarů obhospodařované půdy, by se měla upravit. Na dnešní schůzi senátního podvýboru pro zemědělství v Praze to řekl náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek. Současné nastavení podle něj negativně dopadá na střední a větší podniky, které jsou rozhodující pro konkurenceschopnost českého zemědělství. Limit pro distributivní platbu navrhl Skřivánek navýšit ze současných 150 hektarů na 450 hektarů.

Proti současnému nastavení redistributivní platby část zemědělců sepsala petici za odstranění nerovných podmínek sdružených vlastníků půdy. Minulý týden také uvedli, že jsou připraveni se ve věci obrátit na Ústavní soud.

"Nastavení redistributivní platby vychází z koaliční dohody z roku 2022 a původně kalkulované dopady nastavení neodpovídají realitě. Střední a větší zemědělské podniky jsou klíčové pro konkurenceschopnost českého zemědělství a dostávají se do nepříznivé ekonomické situace," uvedl Skřivánek. Řešením by podle něj byla úprava redistributivní platby a navýšení limitu ze 150 na 450 hektarů. Pro to, aby byly návrhy uvedené do praxe, je ale nutná jednotná pozice ČR, doplnil.

Proti změnám v redistributivní platbě se na dnešním zemědělském podvýboru postavil místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl. Aktuální nastavení redistributivní platby je podle něj správné a vyrovnává rozdíly v ostatních dotacích mezi menšími a většími podniky. "Za nás podporu mít nebudete, protože je to kopání do nás zemědělců," řekl. Doplnil, že zatímco ostatní evropské státy dotují menší zemědělce, v Česku tyto podniky dosáhnou na nižší provozní dotace.

Od loňského roku je na distributivní platbu určeno 23 procent z částky pro přímé platby, což je nejvíce v EU, podle níž by platba měla představovat minimálně deset procent. Průměr v EU je 12 až 13 procent, čemuž odpovídá nastavení v Německu, řekl už dříve předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Názor svazu, že nastavení redistributivní platby negativně dopadne na střední podniky, se potvrdil, uvedl dnes Pýcha. V současné době jsou podle něj střední podniky ohroženy nejvíce.

