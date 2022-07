Nápoje na Colours jsou v jednorázových kelímcích, některým návštěvníkům to vadí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Pořadatelé jednorázové kelímky nakoupili ve statisícovém množství. Podle nich je k tomu vedlo několik důvodů. Hlavní byl hygienický. Kelímky jsou však vyrobeny z recyklovaného materiálu a budou opět zrecyklovány v Moravskoslezském kraji. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Některým návštěvníkům festivalu Colours of Ostrava, který se od středy po dvouleté přestávce koná v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic, se nelíbí jednorázové plastové kelímky na nápoje. Pořadatelé, kteří v minulých letech používali vratné a omyvatelné kelímky, to vysvětlují hned několika důvody. Mluvčí festivalu Jiří Sedlák uvedl, že i když jsou kelímky jednorázové, jsou ekologické a životní prostředí nezatíží.

Někteří návštěvníci vnímají použití plastových kelímků jako krok zpátky. Vyjadřují se tak především na sociálních sítích. "Bohužel v jednorázových kelímcích krok zpět. Taky se mi to nelíbí. Jinak atmosféra výborná, tahle akce chyběla," uvedl v diskusi na facebooku například Daniel Čík.

Pořadatelé jednorázové kelímky nakoupili ve statisícovém množství. Podle Sedláka je k tomu vedlo několik důvodů. "Hlavní byl hygienický. S ohledem na to, co se dělo v posledních dvou letech, jsme hledali řešení bez umývání kelímků," řekl. Navíc dodal, že myčka není v Ostravě ani v Moravskoslezském kraji a kelímky se musejí vozit do Brna. Což je zátěž pro životní prostředí.

"Navíc naše kelímky jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu. Už jsou součástí cirkulární ekonomiky, a tak máme záruku toho, že kelímky zrecyklujeme přímo v našem kraji. Nebudou cestovat přes půl republiky tak, jak tomu bylo dříve. Také víme, co z kelímků po recyklaci vznikne. Použijí se na výrobu dalších obalových materiálů či v automobilovém průmyslu," uvedl Sedlák.

Toto řešení ale klade větší nároky na samotné návštěvníky, kteří musí přemýšlet, kam plastový kelímek vyhodí. "V průměru je to na festivalu vždy okolo 45 metrů k nejbližšímu kontejneru na plast," uvedl Sedlák. Připustil ale, že kelímky, které skončí ve směsném odpadu, už vytříděné nebudou. "Toto je na odpovědnosti návštěvníků. Máme ale informace, že se letos třídí mnohem více než v minulých letech. Za to jsme lidem vděční," řekl mluvčí.

Hudební přehlídka, která patří k největším v zemi a středeční návštěvnost se podle odhadů pohybovala okolo 40.000 lidí, se koná po dvouleté pauze způsobené koronavirem."První den hodnotíme pozitivně. Hlavně to, že jsme po nucené přestávce opět otevřeni. Lidé jsou nadšení, je vidět mezi nimi velká radost," uvedl Sedlák.

Na programu dnes bude vystoupení českých interpretů, jako jsou Kapitán Demo či herec a zpěvák Štěpán Kozub s Jiřím Krhutem. Vystoupí i jedna z hlavních hvězd letošního ročníku, americká rocková kapela The Killers, která dosud prodala přes 28 milionů alb, získala mnoho hudebních ocenění. Jejich koncerty vyprodávají stadiony a festivaly po celém světě. Návštěvníkům se představí i skotská rocková kapela Franz Ferdinand či indonéská metalová skupina Voice of Baceprot.

Festival, který nabídne vystoupení umělců z 32 zemí, potrvá v industriálním areálu Dolních Vítkovic do soboty.

reklama