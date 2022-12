Národní technické muzeum má v Plasích od letoška expozici středověkých stavebních strojů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Art Jarka / Art Jarka / Wikimeda Commons Muzeum stavitelství Národního technického muzea v Plasích.

Novou stálou expozici Středověké stavební stroje otevřelo tento rok Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea (NTM). Nachází se v renovované bývalé lednici ležáckých sklepů v areálu kláštera v Plasích na severním Plzeňsku. Rozměrné funkční repliky tří gotických stavebních strojů, zhotovené podle historických pramenů, byly vyrobeny dobovými řemeslnými postupy, řekl ČTK mluvčí technického muzea Jan Duda.

"Budeme předvádět návštěvníkům, jak se několikatunové kamenné bloky na těch strojích zvedaly na gotických stavbách. A myslím si, že je to strašně fascinující, protože málokdo si uvědomí, co dokázali naši předkové bez techniky, na kterou jsme zvyklí my, tedy pouze na lidský pohon," připomněl generální ředitel NTM Karel Ksandr. Stroje se používaly například při stavbě svatovítské katedrály nebo Karlova mostu.

Expozice je podle něj mimořádným příspěvkem k poznání středověkého stavitelství z doby císaře a krále Karla IV. a jeho syna Václava IV. V Česku ani jinde v Evropě podle Ksandra nic podobného není.

"Středověké stavební stroje byly geniální ve své jednoduchosti založené na fyzikálních zákonech a také v jednoduché výrobě náhradních dílů. Všechny aplikují dovedně základní mechanické principy, díky nimž bylo možné efektivně využít omezenou lidskou či zvířecí sílu třeba při zdvihání a přemísťování těžkých břemen, při zatloukání pilotů pro základy staveb i při dalších stavebních činnostech," popsal Ksandr.

"Součástí jsou tři unikátní repliky středověkých stavebních strojů, které zhotovil a experimentálně využíval tesařský mistr Petr Růžička. Jde o klecový jeřáb vyrobený dle předlohy v bibli Václava IV., beranidlo zhotovené podle vyobrazení husitského anonyma a vrátek s vijákem podle vyobrazení v knize Domenica Fontany," řekl autor expozice a kurátor NTM Jakub Chaloupka.

V iluzivním prostředí středověkého staveniště se návštěvníci seznámí i s fungováním tehdejších řemeslných hutí, jednotlivými řemesly, která byla při stavbě potřeba, nástroji a materiály, které se ve středověku běžně používaly, řekl Duda. Expozice je doplněna o obrazy a filmy dokumentující výrobu replik a jejich využití ve stavební praxi.

Sklepy z konce 19. století byly podle Ksandra v perfektním stavu a budova se autenticky dochovala bez omítek, což ladí s novou expozicí. Originální repliky 1:1 jsou tak velké, že 14 metrů vysoký prostor zaplnily. Projekt přišel na více než 18 milionů korun, z 85 procent ho podpořil evropský program IROP.

Dveře muzea se veřejnosti otevřou opět v dubnu, mimo sezónu probíhají programy pro školy a komentované prohlídky pro objednané skupiny.

