Naše obydlí rostou. Dobře pro nás, špatně pro životní prostředí...

Průměrná rozloha našich obydlí, domů i bytů v posledních 60 letech globálně vykazuje setrvalý růst. Alespoň to na základě výzkumu tvrdí Katherine Ellsworth-Krebsová z Lancaster University. Na jedné straně sympatický doklad vzrůstající životní úrovně má ale nepříjemné environmentální dopady. Píše o tom Conversation

Na první pohled to zjevné není: města se živelně rozrůstají a žije v nich stále více lidí. Takže se zdá, že trendem bydlení je spíše větší nahloučení a méně individuálního prostoru. Jenže změna tu je. Za posledních 40 let si průměrný občan v Číně polepšil na rozloze svého obydlí o 30 metrů, a Brit za posledních 15 let o 4 metry čtvereční. Ellsworth-Krebsová tento jev připisuje tzv. druhému demografickému přechodu. Lidé, kteří si to díky zlepšení vlastní ekonomické situace mohou dovolit, mají vyšší nároky na obývaný prostor, pohodlí, soukromí. A byť se jejich nároky s postupem času mění, vyzískaný zastavěný prostor jim už zůstává. Třeba když z velkého rodinného domu vyletí ptáčata do světa (aby založila své vlastní domácnosti) a zůstane dům poloprázdný.

Z práce Ellsworth-Krebsová, která původně měla podobu zvědavého pátrání po tom, kolik metrů čtverečních užitné plochy připadá na hlavu v jednotlivých státech, postupně začalo vycházet několik zásadních poznatků. Ano, s 80 metry čtverečními na osobu mají pro sebe nejvíc místa Australané, zatímco 10 metrů připadá na průměrného obyvatele v Kambodži. Ukázalo se ale také, že na 40 % skandinávských (a 30 % britských) domácností je nyní zabydleno jen jednou osobou. Pro životní prostředí je zase zásadní souvislostí fakt, že zatímco průměrná rozloha domácností po celém světě každoročně narůstá o 3 %, energetická efektivita staveb se ročně zvyšuje jen o 1,3 %.

To znamená, že je tu ještě velká spousta energeticky neefektivních obydlí a staveb, u nichž v průměru přibývá energii konzumujícího objemu prostoru. Což je problém, protože jen spotřeba energií na vytápění je odpovědná za 70 % emisní bilance domácností. Často poloprázdných a možná nepřiměřeně velkých. Ellsworth-Krebsová zmiňuje, že v současnosti propagované úsporné technologie – formy nízkouhlíkového vytápění, spořivé žárovky a tepelná čerpadla – nedokáží tento tlak dlouhodobě ustát.

Řekněme, že v hypotetické domácnosti nedaleké budoucnosti bude připadat 90 metrů čtverečních na jednoho obyvatele. A v takové optimistické domácnosti bude jedno, že se tu topí tepelným čerpadlem a svítí spořivkami: bilance spotřeby tohoto domu bude stejně extrémní, jako u mnohem menšího, staršího a nešetrného obydlí. Ani chytré technologie totiž nedokáží zázraky. „Abychom snížili celkové energetické nároky domácností, musíme začít vytvářet smysluplnou politiku bydlení, raději než zlepšovat technologii energetické efektivity jednotlivých domácností,“ uzavírá to Ellsworth-Krebsová.

