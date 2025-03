Návrat vlků na Broumovsko znamená pro správce CHKO nové výzvy Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | P. Kafka / AOPK Vlk zachycený fotopastí na Broumovsku. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Návrat vlka obecného na Broumovskou vrchovinu před deseti lety znamenal pro správce chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko novou náplň práce, počínaje řešením škod na hospodářských zvířatech, přes osvětovou činnost až po výzkum vlků. Za tu dobu se podařilo zmírnit obavy z těchto šelem a otupit hrany sporů zastánců a odpůrců vlků. ČTK to řekl zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka z Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Pro správce CHKO je podle něj ochrana vlků nadále výzvou. Jde o další ohrožený druh, který se na Broumovsko vrátil.Trvalý výskyt vlka obecného na Broumovsku byl potvrzen po 250 letech v roce 2015 u Adršpachu, o rok později se potvrzdilo rozmnožování. Vlci na Broumovské vrchovině a okolí patří ke třem přeshraničním smečkám, podle údajů z letošního ledna se v regionu vyskytuje nejméně 11 jedinců, což je nejnižší zaznamenaný počet od roku 2021. Podle ochranářů je vlčí populace přesto stabilní. "Tím, že s vlky máme v CHKO Broumovsko relativně nejdelší zkušenosti, tak se podílíme i na celostátních strategiích, přenosu zkušeností do dalších regionů a podobně," řekl Kafka. Ochrana vlků v CHKO Broumovsko není spojena s omezováním pohybu turistů či místních obyvatel v krajině. "Vlk je chytré zvíře, které se dokáže přizpůsobit, vyhýbat se lidem a najít si klidná místa," uvedl zoolog. Podle něj chráněné krajinné oblasti slouží i jako migrační koridory pro divoká zvířata. Co se týče vlčích útoků na hospodářská zvířata na Broumovsku, nejvíce jich bylo hlášených v roce 2020, a to 66, ztráty činily 195 zvířat, převážně ovcí. "Poté počet útoků klesal a loni opět mírně vzrostl, ale už ne na úroveň roku 2020," řekl ČTK Kafka. V roce 2023 bylo zaznamenaných 38 útoků, při nichž vlci zadávili nebo po bylo po jejich útocích nezvěstných či muselo být utraceno dohromady 136 zvířat. Loni bylo útoků 49 a 139 ztrát na hospodářských zvířatech. Ochranáři opakovaně uvádějí, že v zabezpečení stád mají někteří chovatelé rezervy. Podle odborníků často zapadá to, že v jídelníčku vlků převažuje přemnožená jelení a srnčí zvěř, která tvoří asi 80 procent potravy. "Snažíme se lidem vysvětlovat, že jim od vlků nebezpečí nehrozí. Postupně zjistili, že do lesa mohou chodit bez obav. Co se týče chovatelů, tak na začátku byly nálady poměrně vyhrocené ve stylu: vlky vystřílejte a budeme si žít krásně jako dříve. Zdá se ale, že už procitli do reality toho, že takové řešení není možné a cesta pro chov zvířat je přes zavádění ochranných opatření a změnu organizace chovu. Téma se z regionů posunulo na celostátní úroveň,“ řekl ČTK Kafka. Podle něj je ale také pravda, že někteří farmáři s chovem kvůli vlkům skončili. Farmáři požadující odstřel vlků, který je však vzhledem k ochraně těchto šelem nelegální, ale z Broumovska nezmizeli. V ČR jsou vlci zařazeni mezi přísně chráněné druhy. V kraji platí v některých regionech včetně Broumovska opatření, podle kterého je možné ve výjimečných případech za předem daných podmínek lovit problémové vlky. Odstřel vlka obecného v tomto režimu se v kraji dosud nikdy neuskutečnil. Tomu, že soužití s vlky na Broumovsku není zdaleka ideální, nasvědčuje i to, že v regionu policie řešila několik případů s podezřením na nelegální usmrcení vlka obecného. Například v březnu roku 2022 se u Heřmánkovic našly ostatky vlka se zbytky kovových částic, které ukazovaly na nelegální zástřel. Policie všechny známé případy odložila, nepodařilo se zjistit pachatele. Dalším ikonickým druhem v CHKO Broumovsko je přísně chráněný sokol stěhovavý, který se začal objevovat v oblasti v 90. letech minulého století. Ochranáři na jaře kvůli zahnízdění těchto dravců omezují přístup do některých míst ve skalních městech. "V posledních letech se populace stabilizovala okolo osmi párů," řekl ČTK Kafka. CHKO Broumovsko byla vyhlášena 1. května 1991 na rozloze 430 kilometrů čtverečních od 355 do 880 metrů nad mořem. Zasahuje do okresů Náchod a Trutnov. V CHKO Broumovsko jsou turisticky atraktivní Adršpašsko-teplické skály i méně známé Broumovské stěny. Oblast je významnou zásobárnou kvalitní podzemní vody. Území se člení do čtyř zón odstupňovaných podle ochrany přírody. Součástí CHKO Broumovsko je několik maloplošných zvláště chráněných území. Správa zajišťuje například kosení luk, výsadby buku a jedle v lesích, ostrahu sokolů či budováním tůní přispívá k udržení vody v krajině. Její náplní je také usměrňovat pohyb návštěvníků v nejzranitelnějších územích výstavbou povalových chodníků a zábradlí. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

