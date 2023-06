Návštěvnost Divoké soutěsky roste kvůli zavřené poničené Edmundově soutěsce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na Divokou soutěsku v národním parku České Švýcarsko se meziročně vydalo o 4000 návštěvníků víc. Důvodem je uzavření Edmundovy soutěsky, kterou značně poničil loňský lesní požár, jenž byl nejrozsáhlejším v České republice. Od jeho propuknutí uplyne příští týden 11 měsíců. Starosta Hřenska na Děčínsku Zdeněk Pánek (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná) ČTK řekl, že si neumí představit uzavření Edmundovy soutěsky i v příštím roce. Na jejím provozu je obec, která provozuje plavbu na lodičkách v soutěskách říčky Kamenice, finančně závislá.

Loni navštívilo Edmundovu soutěsku asi 117 000 lidí, k Divoké soutěsce si našlo cestu asi 14 000 výletníků. Sezonu v červenci přerušil požár, letos byla na méně oblíbené soutěsce zahájena plavba 1. dubna. "Nás velmi tíží to, že Edmundova soutěska, která je páteří našich ekonomických příjmů, nejezdí. To, že to tíží nejen nás, ale i naše podnikatele, je jasné i z toho, kolik turistů v současné době přijíždí," řekl Pánek. Někteří turisté podle něj cestu do Hřenska odkládají, protože mají zájem o obě soutěsky. "Když už odpískáme tuto sezonu, tak si neumím představit, aby příští sezona byla bez Edmundovy soutěsky. To by nás skutečně ekonomicky zničilo," uvedl starosta. Nárůst počtu výletníků na Divoké soutěsce sice podle něj obec zaznamenala, řada lidí se na ni však nedostane. Problematický přístup ze svahu může odradit seniory či rodiny s malými dětmi. "Máme poznatky, že se někteří v půlce cesty otočí a jdou nazpátek," řekl starosta. Příjem má teď obec spíše z parkovišť než z provozu lodiček, dodal.

Cestu Edmundovou soutěskou vlastní obec Hřensko, správa národního parku je vlastníkem sousedních pozemků. Správa proto letos obec informovala, že hrozí nebezpečí pádu stromů a kamenů, a proto Hřensko rozhodlo, že se letos Edmundova soutěska neotevře. "Správa národního parku v té oblasti chystá sanační opatření, protože ten cíl je s obcí společný. My bychom samozřejmě velmi rádi umožnili návrat návštěvníků do soutěsky, nicméně pravděpodobně se tu rozchází pohled na věc, jakým způsobem to udělat," řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Zásah podle něj bude technicky organizačně i ekonomicky náročný. Navíc jde o chráněné území, zásah proto nesmí být necitlivý, zdůraznil Salov.

K sanačním pracím existují dva přístupy, uvedl mluvčí. Buď obec bude čekat, s jakým návrhem sanačního řešení přijde správa parku, nebo přijde s vlastním projektem. "My jako sousední vlastník pozemků bychom byli povinni takové opatření strpět, ale jako orgán ochrany přírody bychom nastavovali rámcové podmínky pro to, co vlastně musí ten, kdo to opatření dělá, splnit, aby nedošlo k nadměrným škodám na přírodním prostředí," vysvětlil Salov.

V řádu několika týdnů se správa chystá na zkušební zásah nad spodním přístavištěm Edmundovy soutěsky. Salov připomněl, že po požáru bylo nutné sanovat i skalní útvar naproti hotelu Klepáč, což trvalo více než tři týdny. Šlo o dvousetmetrový úsek. Sanace stála 1,7 milionu korun. Edmundova soutěska a plavební dráha mají v souhrnu asi šest kilometrů.

Národní park České Švýcarsko navštěvuje o víkendech a svátcích podobný počet turistů jako před nástupem pandemie, která ovlivnila návštěvnost v letech 2020 a 2021. Loňskou sezonu pak významně ovlivnil požár. Velká část turistů přijíždí ze zahraničí, zejména z Německa.

Požár v národním parku České Švýcarsko vypukl loni v noci na 24. července. Jde o dosud nejrozsáhlejší lesní požár v ČR. Zasáhl přes 1000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na 15 let.

