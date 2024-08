Geopark UNESCO Český ráj hledá po šesti letech nového ředitele

Miloš Zahradník 16.8.2024 17:26

Zajimala by mne fotografie toho metabazitu a vyrobku z neho. V clancich, v kterych jsem v prubehu let o te hornice v mediich cetl, moc nazornych fotografii nebylo. Jsem mistni, uzitecna by byla i mapka vyskytu toho metabazitu, informace zda jeho valouny lze nalezt v Kamenici ci Zernovniku atd. Do archeologickych nalezist nepolezu, ale do koryta potoka se podivat

predpokladam mozne je :)

