Nebezpečný tvor na stromě děsil Krakov. Byl to croissant

Foto | Tom Paolini / Tom Paolini / Unsplash "Je to hnědé, už dva dny to dřepí na stromu naproti domu!" sdělila obyvatelka sídliště pracovníkům krakovského spolku pečujícího o zvířata.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ochránci zvířat v Krakově na jihu Polska se museli vypořádat s "nebezpečně vypadající bestií", číhající ve větvích stromu přímo naproti jednomu z panelových domů na tamním sídlišti. Na místě zjistili, že tajemný tvor je ve skutečnosti croissant, který zřejmě vyhodil kdosi z vyšších pater domu. Kuriózní příhoda zaujala nejen místní média, ale i agenturu AFP.

"Je to hnědé, už dva dny to dřepí na stromu naproti domu! Lidi raději neotvírají okna, protože se bojí, aby se to k nim nedostalo," sdělila obyvatelka sídliště pracovníkům krakovského spolku pečujícího o zvířata. "Přijeďte a odvezte si ho!", prosila zoufale.

Na otázku, zda by mohlo jít o nějakého nemocného dravce, žena tvrdila, že tvor se víc podobá leguánovi. "Pracovníci spolku se nejprve podívali na kalendář, aby se ujistili, že není první apríl, a rychle vyrazili na místo," vylíčila rozhlasová stanice RMF 24. "Kde by se vzal leguán na krakovském sídlišti a v takové zimě? Ale roky práce mě naučily, že lidi jsou schopni se zbavit jakéhokoliv zvířete, pokud s ním mají potíže, anebo je omrzí," připustil pracovník spolku. Na místě však s kolegy zjistil, že tomuto stvoření nedokážou pomoci: záhadný, nehybně číhající tvor ve větvích se ukázal být pečivem. "A je to, máme ho!", uklidnili ženu, která je přivolala.

Spolek doufá, že kuriózní příroda neodradí lidi od starosti o zvířata. Musel se už totiž postarat nejen o opuštěné psy a kočky, ale dokonce i o opuštěné rybky.

reklama