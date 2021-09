Nejstarší tropický deštný prales světa byl vrácen původním obyvatelům Austrálie

Petr 29.9.2021 15:54 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

To neouhlasím, to je překroucený výklad.

Mně jde obecně o přístup lidstva. Proč se chová tak majetnicky k něčemu, co majetek není. Žádá úcta, žádná pokora. Všude jen majetek, peníze.

Nechme přírodu přírodou, tak je jí nejlíp. Na co člověk sáhne, tam sedm let tráva neroste.

