Nejvyšší správní soud zamítl předběžné opatření pro elektrárnu Chvaletice

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979.

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl návrh na vydání předběžného opatření, které kvůli emisním limitům požadovala elektrárna Chvaletice, aby mohla zatím zůstat v běžném provozu. Do vydání nového integrovaného povolení ale i tak může elektrárna fungovat jako dosud. Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě před časem zrušila výjimku z emisních limitů, o niž elektrárna usilovala od roku 2019 a kterou vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Krajský úřad v Pardubicích proto nyní pokračuje v přípravě změny integrovaného povolení pro elektrárnu, která by po jejím vydání měla dodržovat všechny emisní limity platné od srpna 2021 bez výjimky. Do té doby platí původní integrované povolení, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu v Pardubicích Martin Vlasák.

Elektrárna původně získala výjimku z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku na dobu šesti let. Soud ji zrušil a v rozhodnutí uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let. Elektrárna proti rozsudku podala kasační stížnost, Nejvyšší správní soud o ní zatím nerozhodl. Zamítnutí předběžného opatření, které elektrárna požadovala, aby neutrpěla škodu velkého rozsahu, potvrdil ČTK mluvčí elektrárny Petr Dušek. "Jedním ze zdůvodnění bylo, že o výjimce (z limitů) soud rozhodne velmi rychle, takže předběžné opatření není potřeba," uvedl Dušek. Podle něj elektárna bez ohledu na rozhodnutí NSS o odkladném účinku pokračuje v provozu podle platného integrovaného povolení. "Jsme rádi, že Nejvyšší správní soud zařadil kasační stížnost proti soudnímu zrušení emisní výjimky k přednostnímu projednání a že rozhodnutí vydá v nejbližší době. Souběžně rozhoduje ministerstvo životního prostředí o vydání nové emisní výjimky. Pevně věříme, že ani jedno z těchto dvou řízení nepovede k ohrožení energetické bezpečnosti Česka a naopak umožní elektrárně pokračovat v provozu i ekologických investicích," uvedl Dušek.

"Dokončili jsme protokol přezkumu integrovaného povolení, příští týden jej odešleme elektrárně, která bude mít lhůtu 15 dnů na seznámení a podání námitek. Poté zahájíme vlastní změnu integrovaného povolení," uvedl Vlasák z krajského úřadu.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou modernizaci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, vloni v listopadu vydaná výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu šesti let.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

