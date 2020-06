Některé české drůbežárny značí klecová vejce jako podestýlková, odhalili ochránci zvířat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Někteří čeští drůbežáři klamou spotřebitele. Videa ze dvou českých drůbežářských závodů ukazují, že dochází k záměrnému míchání vajec od slepic chovaných v klecích a na podestýlce. Vejce klecová jsou tak podvodně označována jako podestýlková, díky čemuž je mohou drůbežáři prodávat za vyšší cenu. Zjištění přichází v době, kdy poslanci rozhodují o budoucnosti klecových chovů slepic v Česku. Informuje o tom spolek OBRAZ - Obránci zvířat.„Podestýlka je značená dvojkou a klecovina trojkou. Jenom podle toho poznáš, že je to podestýlka, nebo klec. Ale když jsou velký objednávky, tak se to nedá udělat. Takže normálně mašina to značí na dvojky všechno a jede se,” vysvětluje zaměstnankyně drůbežárny na jednom z pořízených záběrů. „To se ty podestýlkové a klecové míchají?” ptá se autor v dalším podniku. „Jo, jo,” potvrzuje zaměstnankyně. Vzhledem k tomu, že vejce od slepic chovaných na podestýlce vykupují supermarkety za vyšší cenu než ta klecová, producentům se vyplatí vejce mixovat, a spotřebitele tak podvádět.

Tématu míchání vajec se věnovala také pondělní reportáž České televize pořadu Reportéři.

V současné době se poslanci zabývají návrhem zákona, který by mohl zcela zakázat klecový chov slepic na území České republiky od roku 2027. Legislativní návrh prošel druhým čtením, a poslanci o jeho definitivním schválení, nebo zamítnutí budou hlasovat pravděpodobně tento pátek. „Odpůrci zákazu se ohánějí tím, že si prý v obchodě může každý vybrat. Ve skutečnosti je to iluze," vysvětluje Marek Voršilka, předseda spolku OBRAZ – Obránci zvířat.

"Dokud bude možné, aby drůbežářská firma měla zároveň chov v klecích i na podestýlce, k míchání a podvodnému značení bude docházet a žádná kontrola to neodhalí. Zabránit tomu můžeme jen úplným zákazem klecového chovu. Je proto na čase, aby se politici přestali vymlouvat a zákaz schválili,” říká Marek Voršilka. Spolek OBRAZ se v souvislosti s kauzou rozhodl spustit web www.vajecnypodvod.cz, který o nekalých praktikách drůbežářů informuje.

Místopředseda Českomoravské drůbežářské unie Zdeněk Mlázovský pro server Aktuálně.cz připouští, že pokud by k míchání klecových a podestýlkových vajec docházelo, jde o klamání zákazníka. Pořízené záběry přímo z drůbežáren ale nepovažuje za důkazní materiál. "Muselo by být jasně vidět značení na vajíčkách, že do obalů opravdu padají vejce, která tam být nemají," míní. Zástupci dotčených drůbežáren podle vyjádření pro Aktuálně.cz jakákoliv pochybení odmítli.

Návrh na zákaz klecových chovů slepic má podporu mezi koaličními i opozičními poslanci. Na posledním jednání zemědělského výboru přijat nebyl, proti byli všichni poslanci hnutí ANO.

„Je to další argument pro to, abychom klecové chovy zakázali. Často zaznívá, že taková úprava není nutná, protože lidé si stejně nepřejí kupovat vejce z klecových chovů […]. Ale tohle je právě ten důvod udělat legislativní úpravu, protože se přímo nabízí, že by si někteří nepoctiví chovatelé takto přilepšovali,“ uvedl pro Reportéry ČT poslanec ČSSD Roman Sklenák.

„Kontrola nemůže být u všeho. Je pochopitelné, že někteří vlastníci jsou sváděni k tomu využít těchto mezer, že na ně kontrola nedohlédne vždy. Právě ten zákaz by přispěl k tomu, že by se něco takového už nemohlo dít,“ sdělila Reportérům předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Obránci zvířat v souvislosti s nadcházejícím hlasováním už začali vyzývat veřejnost, aby apelovala na poslance pomocí e-mailů. Spustili také kampaň Měsíc v kleci, v rámci níž se v kleci umístěné na Malostranském náměstí střídají dobrovolníci, aby tak poukázali na nepřijatelné podmínky takto chovaných slepic. Podle posledního průzkumu společnosti PPM Factum si úplný zákaz klecových chovů přeje 78 % Čechů, podpora přitom v čase roste.

