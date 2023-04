Některé jihočeské teplárny prodaly v topné sezoně meziročně méně tepla

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Budějovická i písecká teplárna prodaly v poslední topné sezoně meziročně méně tepla. Klesly i dodávky elektřiny. Lidé i firmy šetřili, situaci ovlivnila také teplejší zima. Společnost C-Energy Planá dodala odběratelům v Táboře a okolí podobně tepla jako v minulé topné sezoně, tržby za dodávky tepla měla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o devět procent vyšší. ČTK to řekli zástupci jihočeských tepláren.

Budějovická teplárna, jež zásobuje teplem na 30 000 bytů a přes 400 firem, prodala loni 1460 terajoulů (TJ) tepla, meziročně o 9,8 procenta méně. O 3,3 procenta se meziročně snížil objem prodané elektřiny. "Průměrná roční teplota dosáhla 10,38 stupně Celsia, což byla nejvyšší hodnota za posledních 50 let. Topná sezona se navíc meziročně zkrátila o 24 dnů na 235. První postcovidový rok zároveň přinesl skokové zdražení cen ostatních energií a paliv, zvláště elektřiny a zemního plynu v důsledku konfliktu na Ukrajině. To přimělo domácnosti, podniky a instituce k zavádění mnohdy drastických úsporných opatření," sdělil ČTK místopředseda představenstva teplárny Tomáš Kollarczyk.

Firma C-Energy Planá dodala zákazníkům v zimní sezoně do konce března 532 TJ tepla, srovnatelně jako v minulé sezoně. Tržby za dodávky tepla v prvním letošním čtvrtletí dosáhnou 130 milionů korun, meziročně jsou přibližně o devět procent vyšší. Nejvyšší produkci měla C-Eenergy Planá kolem 13. prosince 2022 a koncem letošního ledna.

"Z hlediska venkovních teplot byla letošní zimní sezona průměrná. V provozu však byla poměrně náročná: C-Energy pokračuje ve velkých investicích do tepelných rozvodů v Táboře, v Plané nad Lužnicí jsme ukončili spalování uhlí a poprvé absolvovali zimu při stoprocentním spalování štěpky. Značné úsilí jsme museli věnovat zajištění dostatku primárních paliv za přijatelné ceny pro provoz energetického zdroje, což pomohlo vedle výnosů z dalších aktivit udržet příznivé ceny tepla pro zákazníky, kteří odebírají teplo ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí," sdělil ČTK mluvčí C-Energy Miroslav Beneš. Firma čeká letos tržby za dodávky tepla kolem 325 milionů korun.

Poklesy zaznamenala písecká teplárna. Od loňského září do letošního března dodala do sítě 260 TJ tepla a prodala 231 TJ. Meziročně to bylo v dodávkách o 18 procent méně, prodej byl nižší o 8,7 procenta. V prvním letošním čtvrtletí utržila firma za teplo 102 milionů Kč, loni od ledna do března 86 milionů.

"Nižší prodej tepla byl způsobený vyšší průměrnou teplotou ve sledovaném období. Částečně i šetřením odběratelů. Nižší dodávka tepla do sítě byla způsobená ukončením provozu parovodu v prosinci 2022," řekla ČTK ředitelka písecké teplárny Andrea Žáková.

Písecká teplárna letos plánuje tržby za tepelnou energii 228,5 milionu Kč, za elektrickou energii přes deset milionů a provozní zisk 21,2 milionu Kč.

