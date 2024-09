Někteří lidé zneužívají povodňové skládky, vyhazují i to, co nezničila voda

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | StevenFleming / StevenFleming / Pixabay Ilustrační foto

Někteří lidé v místech postižených povodní zneužívají situace a na skládky vyhazují i věci, které nepoškodila voda. Jde například o staré pneumatiky. Zatěžují tak techniku, která z ulic odpad sváží. V Opavě s tímto nešvarem chtějí bojovat a tyto předměty na místě nechávat. V Krnově tento problém zatím neřeší. ČTK to řekli mluvčí Opavy i Krnova Roman Konečný a Dita Círová.Odpad po povodních je jeden z největších problémů, se kterým zaplavená města a obce nyní bojují. Jen v Opavě předpokládají, že celkem budou muset vyvést 6000 velkoobjemových kontejnerů. Pokud lidé vyhazují i to, co s povodněmi nesouvisí, úklid zbytečně prodlužují.

"Bohužel se s tímto problémem setkáváme. Někteří lidé situace po povodních využívají, nebo spíše zneužívají. Chtějí si doma udělat pořádek. Objevuje se tam například suť vzniklá při rekonstrukcích bytů," řekl Konečný. Dodal, že odpad, který evidentně nepochází z likvidace škod po povodních, nebude ze skládek odvážen. "Upozorňujeme občany a provozovatele firem, že takový odpad si musí sami zavézt na skládku do Chlebičova," doplnil mluvčí Opavy.

S podobným probléme se setkali i v Krnově na Bruntálsku, který stejně jako Opava patří k nejpostiženějším městům v Moravskoslezském kraji. "Setkáváme se s tím. Nyní to ale nejsme schopni řešit. Nedokážeme takové věci roztřídit, když jsou v hromadách zaházené," řekla mluvčí Krnova Dita Círová. V Krnově se povodňový odpad vozí na tři dočasné skládky. Jde o stovky tun odpadu. S úklidem města pomáhají vojáci, hasiči i přes 200 vězňů.

