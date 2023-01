Německá policie se znovu střetla s aktivisty u vyklizené obce Lützerath

Slavomil Vinkler 17.1.2023 16:54

V souvislosti s oteplováním upozorňuji na server OSEL.CZ kde dnes zveřejnili řadu průměrů měření ročních teplot v Klementinu a to od r. 1750. Na ní pro zajímavost je patrné, že asi od r. 1750 do r. 1870 průměrná teplota klesala a pak už stoupá. V letech kolem 1750 bylo stejně teplo jako dnes. No víno se tehdy pěstovalo leckde.

