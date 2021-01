Německá Žitava kvůli polskému dolu Turów podala stížnost k Evropské komisi Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MEDIA WNET / Flickr Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Saské město Žitava (Zittau), které leží u hranice s Českem a Polskem, kvůli polským plánům na prodloužení a rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów podalo stížnost Evropské komisi. Stejný krok před časem podnikla Česká republika a EK jí koncem loňského roku dala částečně za pravdu. Žitavská radnice podle portálu mdr.de svoji stížnost odůvodňuje obavami z rozšíření povrchového dolu na životní prostředí. Starostí jí dělá znečištění jemnými prachovými částicemi, hluk, možné pohyby půdy a znečištění vod. To, že si Žitava kvůli dolu Turów stěžuje na polskou stranu u Evropské komise, je podle jejího starosty Thomase Zenkera "hluboce politováníhodné". Tvrdí ale, že Poláci doposud při jednání o vlivu rozšíření těžby na životní prostředí nejednali korektně. Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Lidé z příhraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé Saska obávají zvýšeného hluku a prašnosti, ale hlavně ztráty vody. Portál mdr.de uvádí, že německá pobočka organizace Greenpeace loni v říjnu zveřejnila geologický posudek, podle kterého další těžba v Turowě ohrožuje kvalitu vodu a stabilitu půdy na německé straně hranice. Hladina podzemních vod by mohla klesnout o několik metrů a pokles půdy by mohl ohrožovat zástavbu na okrajích Žitavy. Podle starosty Zenkera zprávu Greenpeace přezkoumávali nezávislí odborníci a obavy města potvrdili. Od stížnosti k Evropské komisi si slibuje, že díky ní město získá další právní posouzení povolení pokračování a rozšíření těžby. Evropská komise v právně nezávazném stanovisku ke sporu Česka s Polskem kvůli Turowu v prosinci došla k závěru, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy. České stížnosti týkající se mimo jiné vlivu těžby na zásoby pitné vody jsou ale podle EK vzhledem k předloženým důkazům a argumentům obou stran neopodstatněné. Česká ministerstva životního a zahraničí prostředí vládě další postup ohledně Turowa předloží do konce února. Česká strana také připravuje žalobu na Polsko, vláda podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka o jejím podání rozhodne v nejbližších týdnech. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.