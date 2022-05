Německé dráhy se zapojily do pomoci s vývozem ukrajinského obilí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ukrajina patří k hlavním dodavatelům obilovin a dalších zemědělských plodin na světový trh, zemi se přezdívá obilnice Evropy. Kvůli blokádě přístavů vázne hlavně vývoz pšenice.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nákladní divize německých drah DB Cargo se zapojila do pomoci s exportem ukrajinského obilí, které kvůli ruské invazi není možné vyvážet do světa přes černomořské přístavy, oznámil německý ministr dopravy Volker Wissing. Nákladní vlaky umožní přepravu zemědělských produktů do přístavů v Severním moři a na Jadranu.

"DB Cargo se již podílí na zprovoznění železničního mostu, přes který bude moci v budoucnu proudit značné množství zemědělských produktů z Ukrajiny do severomořských a jadranských přístavů," řekl Wissing, který jednal s evropskou komisařkou pro dopravu Adinou Valeanovou a americkým ministrem dopravy Petem Buttigiegem.

Šéf německé železniční společnosti Deutsche Bahn Richard Lutz uvedl, že tento drážní koncern již nyní na objednávku exportérů vyváží až tři vlaky ukrajinského obilí denně.

Ukrajina patří k hlavním dodavatelům obilovin a dalších zemědělských plodin na světový trh, zemi se přezdívá obilnice Evropy. Kvůli blokádě přístavů tak vázne hlavně vývoz pšenice. Podle Valeanové je nezbytné vyvézt z Ukrajiny 20 milionů tun obilí, aby se předešlo nedostatečnému zásobování severní Afriky a Asie.

Eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski v pondělí po schůzce s ministry zemědělství Polska, Ukrajiny a Spojených států řekl, že vývoz ukrajinského obilí by neměl klesnout pod čtyři až pět milionů tun měsíčně. Jinak podle něj hrozí, že ve světě nebude dostatek potravin. Polský ministr zemědělství Henryk Kowalczyk dnes řekl, že Polsko dokáže přepravit pouze jeden až dva miliony tun ukrajinského obilí měsíčně.

reklama