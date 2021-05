Německo bude klimaticky neutrální v roce 2045, rozhodla vláda

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Thomas Liske / Flickr Úprava ekologických plánů je reakcí na rozhodnutí německého ústavního soudu. Ten v dubnu nařídil, aby zákonodárci jasněji definovali cíle pro omezení emisí skleníkových plynů po roce 2030.

Německo dosáhne neutrality emisí skleníkových plynů v roce 2045, což je o pět let dříve proti původnímu záměru. Dnes nový a ambicióznější plán, který bude zakotven v chystané novele zákona o ochraně klimatu, schválila vláda kancléřky Angely Merkelové. Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová na tiskové konferenci uvedla, že po dosažení neutrality chce mít Německo emise záporné, bude tedy neutralizovat více skleníkových plynů, než kolik jich bude vypouštět.

"Tímto zákonem dosáhneme větší mezigenerační spravedlnosti, více jistoty pro plánování a důsledné ochrany klimatu," napsala na twitteru o chystané novele ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová. Dodala, že zákon nepovede ke zničení hospodářství, ale k jeho přestavbě a modernizaci.

Německo chce v ochraně klimatu postupovat rychleji než Evropská unie, která s neutralitou počítá v roce 2050. Do roku 2030 bude Německo podle nových cílů ve srovnání s rokem 1990 produkovat o 65 procent emisí skleníkových plynů méně. Dosavadní plán počítal s hodnotou 55 procent. K roku 2040 se chce Německo přiblížit k hranici devadesáti procent.

Úprava ekologických plánů je reakcí na rozhodnutí německého ústavního soudu. Ten v dubnu nařídil, aby zákonodárci jasněji definovali cíle pro omezení emisí skleníkových plynů po roce 2030. Současný zákon o ochraně klimatu označil soud za nedostatečný a znevýhodňující příští generace.

Přehled otázek a odpovědí týkajících se chystané novely německého zákona o ochraně klimatu:

Jaké klimatické cíle má Evropská unie?

Evropská unie, jejíž je Německo součástí, chce dosáhnout neutrality emisí skleníkových plynů do roku 2050. Tehdy by evropský blok měl veškeré emise vyrovnávat opatřeními na jejich likvidaci. Součástí těchto opatření jsou přechod na ekologické energetické zdroje či výsadba stromů.

Jakým tempem chce Německo emise snižovat?

Německo původně rovněž počítalo s rokem 2050 jako mezníkem neutrality. Nový plán ale dosažení rovnováhy předpokládá o pět let dříve, tedy v roce 2045. K roku 2030 chtělo Německo produkovat o 55 procent méně emisí skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990, nově je cíl snížení nejméně o 65 procent. Do roku 2035 plánuje Německo snížení o 77 procent a do roku 2040 o 88 procent.

Jaké má Německo emise skleníkových plynů?

Německo se v loňském roce přiblížilo ke snížení emisí o 41 procent oproti roku 1990. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že přesná hodnota poklesu v roce 2020 činila 40,8 procenta.

Jakým způsobem chce Německo emise snižovat?

Cestou je ekologická přestavba, která se dotkne nejen průmyslu, ale celé společnosti. Návrh zákona stanovuje šest oblast, které musí rázněji emise snížit. Jsou to energetický sektor, průmysl, budovy, doprava, zemědělství a odpadové hospodářství. Chystaná novela zohledňuje také ekosystém, u kterého se v roce 2045 počítá s tříprocentním podílem na rovnovážném stavu.

Z jakého důvodu Německo k novým klimatickým cílům přistoupilo?

Úprava ekologických plánů je reakce na dubnové rozhodnutí německého ústavního soudu. Ten nařídil, aby zákonodárci jasněji definovali cíle pro omezení emisí skleníkových plynů po roce 2030. Současný zákon o ochraně klimatu označil soud za nedostatečný a znevýhodňující příští generace. Čas na úpravu dal soud zákonodárcům do konce roku 2022. To, že vláda jedná obratem, analytici zdůvodňují nadcházejícími zářijovými parlamentními volbami, ve kterých je klima klíčovým tématem.

Jak postupují jednotlivé německé spolkové země?

Německé regiony mají vysokou míru autonomie a zemské vlády se na ekologická témata v posledních letech výrazně zaměřují. Nově s vlastními cíli vystoupilo Bavorsko, které chce dosáhnout emisní neutrality již v roce 2040, tedy o pět let dříve než je nový záměr německé vlády. Stejné plány jako Bavorsko mají i další spolkové země včetně Bádenska-Württemberska. Ještě rychleji hodlá postupovat Porýní-Falc, která rovnováhu emisí a neutralizace skleníkových plynů očekává mezi lety 2035 až 2040. Nejpozději v roce 2030 pak chce Porýní-Falc krýt svou energetickou potřebu výhradně obnovitelnými zdroji.

