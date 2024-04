Německý aktivista hladoví 28 dní, chce od vlády uznání klimatické krize Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | PantherMediaSeller / PantherMediaSeller / Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Německý aktivista Wolfgang Metzeler-Kick už 28 dní drží hladovku, aby přiměl spolkovou vládu kancléře Olafa Scholze uznat blížící se klimatickou katastrofu a přikročit k radikálním změnám v klimatické politice. V rozhovoru s ČTK řekl, že svůj protest kvůli naléhavosti situace hodlá vystupňovat, postupně chce přejít z čajů a džusů na vodu a nakonec i zcela přestat pít. V parku na břehy Sprévy v centru Berlína jen pár desítek metrů od parlamentu a od budovy kancléřství stojí stanový tábor, který si 49letý Metzeler-Kick vybral za svou základnu. V protestu ho podporuje 57letý Richard Cluse, který včera zahájil desátý den hladovění. V táboře visí několik transparentů, které se například ptají, kde je ten klimatický kancléř, za kterého se Scholz při nástupu do čela německé vlády opakovaně prohlašoval. Hlavním nápisem je však motto Hungern bis ihr ehrlich seid (Hladovět, dokud nebudete upřímní), kterým se hladovkáři zavazují nepřijímat potravu, dokud se vláda ke klimatické krizi nepřihlásí. "Jakmile ji vláda uzná, začnu okamžitě jíst. Půjdu domů a budu šťastný," řekl Metzeler-Kick. Poznamenal, že od kancléře nechce nic jiného než uznání pravdy o stavu klimatu a o hrozící katastrofě. To, jak by takové uznání mělo vypadat, ukázal Metzeler-Kick na ceduli se čtyřmi body, které si aktivisté přejí přeměnit v oficiální vládní prohlášení. "První bod není nic jiného než prostá pravda," řekl. Tento bod uvádí, že pokračování lidské civilizace čelí kvůli klimatické katastrofě extrémnímu ohrožení. Druhý bod označuje současnou koncentraci 0,42 promile oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře za příliš vysokou a zároveň uvádí, že cesta k udržení oteplování planety na úrovni nižší než 1,5 stupně Celsia v porovnání s předprůmyslovým obdobím navržená mezivládním panelem OSN pro změny klimatu (IPCC) poskytuje lidstvu nejlepší šance na přežití. Třetí bod, jak Metzeler-Kick vysvětlil, navazuje na ten druhý, který se soustředí na vývoj do roku 2050. "Do roku 2050 máme postup, jak brzdit, ale do roku 2150 musíme podíl CO2 v atmosféře snížit na 0,35 promile," řekl. "Už teď máme v ovzduší navíc gigatuny CO2," uvedl. Poslední čtvrtý bod pak uvádí, že i přes dosavadní otálení je nutné přistoupit k radikálním změnám. "Už jsme bohužel zašli příliš daleko, jsou potřeba masivní kroky. Ty je ale obtížné vysvětlit veřejnosti, pokud ta neví, kde se právě nacházíme. A my stojíme před záhubou, to musíme vyslovit," řekl Metzeler-Kick. O konkrétních řešeních hovořit nechtěl. "Chci jen, aby vláda řekla, čemu čelíme," řekl. "Problém je, že současný stav není uznán. Cílem je udělat první krok. Když má někdo rakovinu plic a lékař mu to oznámí, ale pacient odpoví, že žádnou rakovinu nemá a že jen bude kouřit o pár cigaret méně, tak co s takovým pacientem?" poznamenal. Se Scholzovou vládou není Metzeler-Kick v kontaktu. "Nezajímají se," uvedl. Hladovku chce proto vystupňovat, aby na kancléře zvýšil tlak. Nejdříve začne místo čaje a džusů pít jen vodu. Denně vypije dva litry čaje a čtvrt litru džusu se solí. "Musím si dávat pozor, protože pokaždé, když jdu na toaletu, tak ztrácím soli, které musím doplňovat," vysvětlil. V poslední fázi je připraven přestat zcela pít. Dosavadní průběh hladovky, kterou zahájil sedmého března, hodnotí dobře. "Sám se divím, že to jde s džusem tak dobře," řekl. "Když jsem si před kamerami sedmého března stoupnul na váhu, měl jsem 93,7 kilogramu," řekl. Nyní má 80 kilogramů. To, že jeho protest může skončit tragicky, si Metzeler-Kick uvědomuje. "Více než smrti se ale obávám trvalých následků," řekl. Kvůli hladovění mu totiž hrozí amnestický syndrom známý jako Korsakovova psychóza, který se vyznačuje poškozením krátkodobé paměti a bludy. "Tohle postihuje především alkoholiky," řekl. Kvůli prevenci proto užívá vitamin B1. "Díky němu lze hladovět opravdu dlouho. Ale tolik času nemáme, takže svůj protest vystupňuji," uvedl. "Dělám to s plným vědomím. Ale lidstvo dělá to, co dělá, aniž by si uvědomovalo, že míříme k sebezničení," dodal. Nynější hladovění Metzelera-Kicka a Cluse připomíná podobný protest z roku 2021, kdy aktivisté na stejném místě drželi hladovku, aby si vynutili setkání s tehdejšími kandidáty na kancléře - s konzervativcem Arminem Laschetem, sociálním demokratem Scholzem a Annalenou Baerbockovou ze strany Zelení. Když Baerbocková tábor navštívila, tak svou výzvu následně soustředili již jen na Scholze, neboť Lascheta označili za zklamání. Scholz aktivistům nakonec zatelefonoval a slíbil povolební veřejnou debatu o klimatické nouzi, čímž protest skončil. Henning Jeschke, který hladověl nejdéle, tak po 27 dnech začal opět přijímat potravu. reklama Aleš Zápotocký tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

