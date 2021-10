Německý úřad zjistil, že i 35 let po Černobylu jsou v houbách radioaktivní látky

Richard Vacek 8.10.2021 16:21

To by se odborníci dozvěděli i bez měření. Výzkumníci asi netuší, že radioaktivní prvky se rozkládají s daným poločasem rozpadu a proto budou s dostatečně citlivými přístroji detekovatelné do konce vesmíru. Někdo by jim měl poradit, aby nejedli banány, protože v nich je radioaktivní draslík, kterého se v banánu každou sekundu zhruba 15 rozpadá a radioaktivní záření třeba poškodí DNA a povede k nádoru.

