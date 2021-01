Nemocnice mohou déle skladovat infekční odpad

Foto | philippe spitalier / philippe spitalier / Unsplash Mnohé nemocnice, které se starají o pacienty s covid-19, se během podzimu potýkaly s výrazným nárůstem infekčního odpadu. U některých se množství zvýšilo až o polovinu proti normálnímu provozu.

Nemocnice, zdravotnická zařízení nebo provozovatelé spaloven nebezpečného odpadu mohou až do ukončení nouzového stavu déle skladovat infekční odpad, který vzniká kvůli pandemii koronaviru. Dosud bylo možné infekční odpad uložit při teplotách do osmi stupňů Celsia maximálně měsíc, nyní je to možné až 60 dnů. Vyplývá to z mimořádného opatření , které vydalo ministerstvo zdravotnictví.

I nadále platí, že nebezpečný odpad ze zdravotnictví smí být mimo chladicí prostor maximálně tři dny. Ministerstvo ale prodloužilo lhůtu pro skladování v mrazicím či chlazeném prostoru při teplotách do osmi stupňů Celsia z měsíce na 60 dnů.

Ministerstvo předpokládá, že s pokračujícím testováním lidí, ať už PCR metodou nebo antigenními testy, a také se zahájením očkování bude v nemocnicích a zdravotnických zařízeních vznikat více infekčního odpadu. "Je proto potřeba provozovatelům spaloven k plnění jejich povinností zajistit odpovídající úpravu podmínek pro soustřeďování odpadu před jejich konečným odstraněním," uvedlo ministerstvo.

Mnohé nemocnice, které se starají o pacienty s covid-19, se během podzimu potýkaly s výrazným nárůstem infekčního odpadu. U některých se množství zvýšilo až o polovinu proti normálnímu provozu. Zařízení kvůli tomu musela pořídit další kontejnery nebo přístřešky, kam se odpad odkládá, a zajistit častější odvoz. Problém měly i některé spalovny infekčních odpadů, dostávaly se na únosnou mez svého zatížení. Infekční odpady ze zdravotnictví jsou odstraňovány v síti schválených zařízení, zejména spaloven nebezpečných odpadů, kterých je celkově v Česku 20.

