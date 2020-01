Neplatiči za odpad dluží Blansku více peněz, asi 2,9 milionu Kč

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Evgeniya Uvarova / Shutterstock Neplatiči za odpad dluží Blansku za loňský rok zhruba 370.000 korun, celková dlužná částka stoupla na asi 2,85 milionu. / Ilustrační foto

Neplatiči za odpad dluží Blansku za loňský rok zhruba 370.000 korun, celková dlužná částka stoupla na asi 2,85 milionu. Řekla to mluvčí radnice Pavla Komárková. Poplatek za svoz komunálního odpadu na osobu zůstal pro letošek stejný, lidé zaplatí 540 Kč. Novinkou je ale to, že je jen jeden termín úhrady.

Blansko loni na poplatcích za komunální odpad vybralo zhruba 10,8 milionů korun. Eviduje asi 950 neplatičů, zhruba o 150 méně než za rok 2018. Celkový dluh byl ale tehdy nižší, přibližně 2,48 milionu. Při neuhrazení poplatku se dlužná částka navyšuje o 30 procent, následně se vymáhá exekucemi. Blansko má necelých 21.000 obyvatel.

Lidé ve městě mohli poplatek dosud platit ve dvou termínech, v květnu a v říjnu, nyní bude jen jeden termín za rok, a to k 31. květnu. "Dosavadní praxe, kdy bylo možné poplatek rozdělit do dvou splátek, byla administrativně velmi náročná. Komplikace to přinášelo například, pokud se někdo v průběhu roku stěhoval nebo když někdo uhradil jen jednu splátku a bylo nutné vypočítávat sankci jen z neuhrazené poloviny poplatku," uvedla mluvčí.

Také v dalších městech na jihu Moravy zůstal poplatek za odpad na stejné úrovni. Nejvyšší je v Brně, 670 korun. Nově jej však nebudou muset platit rodiče za děti, kterým ještě nebudou čtyři roky, od poplatku jsou osvobozeni i důchodci nad 70 let. Podobné úlevy mají i v některých dalších městech. Za 600 korun mají svoz odpadu v Břeclavi a Hodoníně, za 580 ve Vyškově. Nejnižší - 400 korun - je poplatek ve Znojmě.

