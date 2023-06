Nestátním lesníkům lesů se nelíbí, že by jim mohla víc růst daň z nemovitostí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nestátním vlastníkům lesů se nelíbí, že by mohla daň z nemovitostí u hospodářských lesů růst kvůli možnému uplatňování místního koeficientu a nově navrhovanému inflačnímu koeficientu. Připomínky k vládnímu konsolidačnímu balíčku předložili zástupci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS). Do budoucna by podle sdružení bylo správné lesy od daně z nemovitých věcí osvobodit vzhledem k jejich přínosu pro společnost, sdělil předseda SVOL Jiří Svoboda.

"Hospodářské lesy u nás, včetně těch soukromých, jsou ze zákona veřejně přístupné. Uplatňování místního koeficientu, který může daň navýšit až pětkrát, považujeme za naprosto neproporcionální a nespravedlivé," uvedl Svoboda. Pokud by byly v budoucnu hospodářské lesy od daně z nemovitostí osvobozené, měl by se podle SVOL tento výpadek příjmů samospráv řešit v rámci rozpočtového určení daní.

"Jestliže toto řešení není v současné době možné, žádá SVOL, aby hospodaření na lesních pozemcích alespoň nebylo zatěžováno vyššími odvody daní souvisejícími s místním koeficientem a inflačním růstem," uvedlo sdružení.

Vládní konsolidační balíček nyní počítá se zvýšením sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek. Dodatečný výnos půjde do státního rozpočtu, obcím zůstane dosavadní inkaso. Vláda také navrhuje zavést u této daně automatický valorizační mechanismus podle růstu inflace.

Hospodářské lesy poskytují společnosti řadu služeb, které podle sdružení omezují možnosti hospodaření a znamenají zvýšené náklady a odpovědnost za bezpečnost návštěvníků lesa. "Nic z toho není vlastníkům lesa nikterak kompenzováno. Hlavním zdrojem příjmů stále zůstává prodané dříví," uvedl Svoboda. Dodal, že kvůli mimořádné kůrovcové kalamitě nebudou mít mnohé lesní majetky příjmy z lesa tři desetiletí.

Sdružení s odvoláním na zprávu ministerstva zemědělství o stavu lesa a lesního hospodářství v ČR uvedlo, že na hektar lesa vstoupí nějaký návštěvník za rok 148krát. V roce 2021 si lidé odnesli z lesů lesní plodiny za 5,5 miliardy korun. "Právo na volný vstup do lesa pro širokou veřejnost, bezplatný sběr hub a plodů nebo prakticky neregulované provozování nejrůznějších sportovních a rekreačních aktivit v lese, není v řadě okolních zemí vůbec možné," uvedl Svoboda.

SVOL má okolo 720 přímých členů. Obhospodařují 550.000 hektarů lesa, což je 21 procent výměry všech lesů v republice.

