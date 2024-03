Nizozemsko nepovolí těžbu plynu ve Waddenském moři z ekologických důvodů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nizozemsko nepovolí těžit plyn v části chráněného Waddenského moře, která patří Nizozemsku. Důvodem jsou obavy o životní prostředí, oznámila vláda. Zablokovala tak firmě NAM plány na průzkum těžby v oblasti.

NAM je společným podnikem firem Shell a Exxon Mobil. Firma objevila v polovině 90. let minulého století ve Waddenském moři zásoby plynu v objemu až 40 miliard metrů krychlových. Předpokládá, že by zde mohla nalézt dalších 30 až 130 miliard metrů krychlových. Pro srovnání v roce 2022 roční spotřeba plynu v Nizozemsku činila 31 miliard metrů krychlových. Od té doby se však těžba plynu v přírodní rezervaci stala citlivým tématem.

Ministr těžařského průmyslu Hans Vijlbrief uvedl, že nové prognózy zrychleného růstu mořské hladiny v důsledku změny klimatu změnily představy o těžbě plynu v této lokalitě a zvýšily rizika, která by těžba mohla představovat pro mořské dno.

Nizozemský parlament také odhlasoval návrh na výstavbu čtyř nových jaderných elektráren namísto dvou. Již v roce 2022 vláda rozhodla o výstavbě dvou jaderných elektráren do roku 2035. Další dvě jaderné elektrárny by měly být připraveny k provozu do roku 2040. Tyto elektrárny budou mít důležitou úlohu v energetické transformaci země, která usiluje o to, aby její výroba elektřiny byla do roku 2040 uhlíkově neutrální.

Waddenské moře je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Loni OSN varovala, že by oblast o tento status mohla přijít, pokud by tam byla povolena těžba plynu.

Waddenské moře je pobřežní část Severního moře mezi Frískými ostrovy a pevninou Nizozemska, Německá a Dánska. Je to tzv. wattové moře, tedy druh rozlehlé pobřežní písčité a bahnité mělčiny, která je za přílivu zaplavována a za odlivu obnažována.

