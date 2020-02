Nizozemsko se chystá na rekord. Největší evropskou solární farmu. Plovoucí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nizozemské provinční městečko Zwolle se zapsalo do světové mapy. V rekordním čase tu chtějí dohotovit unikátní solární farmu, která se bude vznášet na hladině. Projekty plovoucích solárních elektráren jsou typické spíše pro Čínu a Indii, ale ta ze Zwolle jim svými parametry i výkonem může směle konkurovat. Píše o tom web BayWar.e

Co projekt solární farmy na zatopené jámě po těžbě štěrkopísku u Zwolle slibuje? Na hladině 13 plovoucích transformátorů, 192 střídačů/měničů napětí, které budou doprovázet 73 000 fotovoltaických modulů. Pokud se dílo zdárně podaří dotáhnout do finiše, bude to vlastně druhá největší plovoucí solární farma na světě (tedy mimo Čínu). Kdo za tímhle projektem stojí? Společnost BayWa r. e., jejíž ředitel Benedikt Ortmann se v tiskové zprávě chlubí, že za poslední rok jeho firma dodala Evropě 25 MW instalovaného výkonu právě v plovoucích elektrárnách. Když to u Zwolle klapne, podaří se tento rekord nejspíš překonat.

Solární farma u Zwolle je unikátní nejen přídomkem „největší plovoucí v Evropě“, ale rychlostí stavby. Za dva týdny instalace byly osazeny panely o celkovém výkonu 8 MW, a aktuální tempo instalace činí 1 MW za den. Stavitelé si dále zakládají na vysokém standardu práce, který prý činí jejich aktivity emisně nulové. Například lodě, které montéři využívají, jsou na baterky (zásobované 600 kW baterií krmenou z již instalovaných panelů). Pochopitelně, že se BayWa r. e. snaží udělat si reklamu. Ale má čím.

Rekordně rychlou stavbou u Zwolle se totiž podbízí dalším majitelům zavodněných ploch, třeba zrovna pískoven. A nabízí jím efektivní energetické zhodnocení jinak nevyužívané plochy. Argumenty pro výhodnost plovoucích solárních farem nejsou skromné: díky přirozenému vodnímu chlazení se nepřehřívají a mají stabilnější výkon. Ten nesnižuje ani jinde tolik častá prašnost prostředí. Záborem plochy nekonkurují zemědělské půdě. A byť to není prosté kontroverzí, plovoucí farmy „chrání“ vodní plochy před nadměrným odparem a nárůstem vodního květu.

BayWa r. e. se dále pyšní patentovanou technologií Zim Float (vyvinutou ve spolupráci s Zimmermann PV-Stahlbau GmbH), která prý ustojí velké vlny i zátěž sněhu, při zachování vysoké operability a nízké náročnosti údržby. Takže se možná dočkáme dalšího solárního rekordu. Kompletní instalace ve Zwolle by měla být hotovat za 8 týdnů.

