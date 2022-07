Nizozemští zemědělci na protest proti ekologickým předpisům zablokovali dálnici

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nizozemští zemědělci včera dopoledne na protest proti plánovanému zpřísnění ekologických předpisů na několik hodin zablokovali dálnice a silnice. Vysypali na ně seno, hnůj i odpadky, některé z nich podpálili. Akce vedla k dlouhým dopravním zácpám hlavně na východě země, informují tiskové agentury. Protesty se opakují už více než měsíc.

Zemědělci už několik týdnů protestují proti plánovaným opatřením na drastické snížení emisí dusíku. Do roku 2030 se mají emise snížit v průměru o 50 procent. Podle vládních výpočtů by to mohlo vést k uzavření asi 30 procent chovů hospodářských zvířat v zemi, uvedla agentura DPA.

Protesty přicházejí den poté, co vládou jmenovaný zprostředkovatel Johan Remkes rozeslal zemědělským organizacím pozvánky, aby s vládnoucí koalicí projednaly způsoby snížení emisí dusíku. Část zemědělců Remkese jako prostředníka odmítá, protože je členem strany premiéra Marka Rutteho a bývalým místopředsedou vlády, upozornila agentura AP. Zatím není ani jasné, kdo za akcí stojí.

Podle mluvčí ministerstva zemědělství zašly protesty příliš daleko. "Protestovat je povoleno pouze v mezích zákona," uvedla podle nizozemské stanice NOS mluvčí. Zemědělce vyzvala, aby se zapojili do série debat.

Vládnoucí koalice vyčlenila přes 24 miliard eur (asi 600 miliard Kč) na financování změn, které pravděpodobně přimějí mnoho zemědělců drasticky snížit počet hospodářských zvířat nebo se jich úplně zbavit.

Nizozemsko je po Spojených státech druhým největším vývozcem zemědělských produktů na světě. Relativně vysoké počty zvířat, užívání umělých hnojiv společně s dopravou a výstavbou vedly v této hustě zalidněné zemi k nadměrně vysokým hodnotám oxidů dusíku ve vodě i v ovzduší.

