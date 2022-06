Nizozemští zemědělci při protestu zahnali policii na útěk

Marcela Jezberová 30.6.2022 11:54

No, možná by bylo opravdu dobré, aby se paní ministryně zamyslela nad tím, jestli náhodou nevymýšlí opravdu strašné blbosti, které její farmáře skutečně ohrožují. Takhle naštvat zemědělce, to se musí opravdu umět. To čeští mají v porovnání s Holanďany doslova holubičí povahu. A přesto se jich ministr zemědělství bojí, jako čert kříže.

Odpovědět