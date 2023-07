NKÚ: Podpora rybářství je čerpána účelně, spotřeba sladkovodních ryb ale stagnuje

Karel Zvářal 24.7.2023 20:35 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Je to přesně naopak. Jestliže chybí produkt, nemůže být ani kupec. Ač bych měl čas slídit po marketech, ohrál bych to zvysoka. Koupím, co mají, a jestli běží kampaň, tak někde úplně jinde. Když vidím samolibý nacvičený úsměv vrchního mafiána, tak ten se vyžvaní ze všeho, natož z nějakého kapra.

