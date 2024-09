Matěj Pomahač: Erozní událost pohledem z kabiny traktoru

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matěj Pomahač

Žulové krajiny středních a jižních Čech se vyznačují malebnou krajinou s mozaikou luk, lesů a polí a kamenů. Půdy zde bývají proměnlivé, lehké a suché, i proto nijak zvlášť neoplývaly výnosy - krajina zkrátka klade odpor.Dlouhé vlny veder střídané extrémními srážkami, které přes Čechy přišly během nedávného nedělního odpoledne, dovedou mít na zemědělství v těchto kopcích extrémní dopad.

„V neděli odpoledne tu za hodinu a pul spadlo přes 100 milimetrů,“ říká agronom u silnice, kterou zaplavilo bláto z pole. „Šlo to v pásu a chytl to Křemenec, kde bylo čerstvě zaseto a pohnojeno,“ ukazuje na kopec, a naviguje manipulátor vracející vyplavenou půdu zpátky na pole.

Shodujeme se, že při tomto extrému už půdoochranné technologie (jako je hnojení hnojem či moderní minimalizační techniky přípravy půdy) nepomohou, jen zabrání těm nejhorším projevům živlu.

Na troud suchá půda prostě není schopna akumulovat přívaly deště a je rychle odplavována po svahu dolů.

Při brodění v promočené písčité půdě („písky“ tvoří velké částice půdy, a proto neudrží tolik vody jako těžší hlíny a jíly), do níž zapadám po kolena, je patrné, že největší škody napáchala voda v údolnici, tedy místě, kde kdysi tekl občasný potok.

V 50. letech po kolektivizaci zde proběhlo zcelování pozemků a v 70. letech pak meliorace, které prozrazují skruže kryjící šachty k hlavníkům, odvádějících vodu z krajiny.

Je jasné, že jde o erozně ohrožený svah. Při pohledu do registru půdy vyznačujícího erozi však většina pozemku svítí zeleně a žlutě, a až na pár červených fleků to na erozní ohrožení nevypadá.

„Dělají to od stolu z Prahy, nikdy tu nebyli,“ přisazuje si traktorista. „Některá pěkná pole nám teď ‚spadly‛ do eroze, i když s nimi žádné problémy nejsou, a nemůžeme tam dělat brambory či kukuřici, zatímco tyhle špatné kopce úřady nevidí.“

Ministerstvo zemědělství tak vytváří pravidla pro hospodaření a eliminaci eroze, která se nezakládají na lokálních znalostech a datech. Úřad navíc pravidla už několik let po sobě odkládá, ač jsou letošní erozní události dvojnásob extrémní než loni.

Naopak finance na komplexní pozemkové úpravy, které mohou prosadit klíčová opatření pro ochranu krajiny, vláda už několik let po sobě škrtí (kopec má řadu vlastníků, kteří se bez „pozemkovek“ jen těžko domluví).

Český obrozenec Václav Kromlus už v 19. století psal, co v dnešní době extrémů platí dvojnásob:

„Čeští rolníci na roklích a na údolích, na stráních, v oupadech, do kterých voda přicházíla, pole nezakládávali, protože byly přesvědčeni, že by jim je vody zatopily, vypláchly, strhly a tu nejlepší zemi odnesly. Za tou příčinou nechávali taková poležení trnem a trávou zarůstati, paloukem nebo loukou ležeti, aby je vody nestrhaly. Neb co z toho rolník má, který louky na takových místech, pastvišťata v kopaniny obrátí? Že mu lijavci dobrou zemi zkypřenou s osením, kterou už za dlouhá léta nadělali, nejednou odejmou, odnesou a mrtvou zemi neúrodnou ponechají.“

