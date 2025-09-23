Matěj Pomahač: Bečva pět let po otravě: příroda, lidé i právní stát potřebují v politice skutečné zastání
Na soutoku: memento Bečvy, ticho politikůValašské Meziříčí, slunné sobotní odpoledne. Z celé země dorazí téměř stovka lidí, na Masarykově třídě berou do rukou makety mrtvých ryb a míří k soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Atmosféra je klidná a vážná, syrová. Na soutoku si účastníci symbolicky potírají tváře popelem smíchaným s vodou a pak je nechávají očistit ledovým proudem řeky.
Krátké video z místa střídá beseda v místní sokolovně. Účastníků přibývá, přicházejí rybáři, státní úředníci i vědci. Politici nedorazili — volební kampaně se odehrávají jinde. Nepřišel ani pozvaný ředitel chemičky Deza, která je tu však přítomná po svém. „Jsme malé město, všichni tu na sebe vidíme. Kdo by sem z chemičky přišel, tomu by se to v práci dalo vědět,“ říká u piva jeden z místních.
První debata o průběhu otravy a pochybných krocích vyšetřování ukazuje sílu i limity aktivních jednotlivců. Zaujme zásadový rybář Pernický, který děkuje manželce a týmu podporovatelů a s nadhledem mluví o tom, jak se o své zdraví přestal bát až po převzetí Ceny Josefa Vavrouška. Své říká i neústupný vědec Hruška. Závěry soudního znalce o šíření chemikálie v řece podle jeho analýzy odporují přírodním zákonům. Muví také o svém čerstvě ukončeném členství v TOP 09, které mu letos přestalo úplně dávat smysl. Reportérka Deníku Referendum, média, jež kauzu dlouhodobě sleduje, mluví o mocenských tlacích a hrozbě oligarchizace politiky. A Juraj Rizman, bývalý ředitel slovenských Greenpeace (a partner bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové), přináší varování ze Slovenska: nejdřív přišlo škrtání drobných grantů pro spolky, potom omezení účasti veřejnosti ve správních řízeních a nakonec zestátnění veřejnoprávních médií a nátlak na nezávislá média soukromá — kroky, které v součtu postupně eliminují veřejnou kontrolu moci, nejen v ochraně přírody.
Program pokračuje divadelním představením “Bečva: True Crime!” a koncerty místních kapel, ale já už spěchám na poslední vlak do Prahy. V kupé na mne plně dopadne únava z letošního “zeleného” léta, během kterého jsem navštívil asi desítku podobných lokalit a ostrůvků odporu proti aroganci mocných — od Křivoklátska a Cínovce v Krušných horách, které se má místo slíbeného statusu chráněné krajinné oblasti dočkat devastující těžby lithia — přes Dolní Poolší, kde má vzácnou přírodní lokalitu zničit nesmyslný projekt Gigafactory — šikmý kostel u Karviné či Cheb, který ohrožují obří průmyslové zóny, projekty nových dálnic, kamenolomů a pískoven — až po ostravskou osadu Bedřiška ohrožované fyzickou likvidací v zájmu stavebního “rozvoje”. Místní lidé bojující proti bezohledné moci a krátkodobým byznysovým zájmům se mi v mysli propojují s demonstracemi za mír na Blízkém východě a výstupy práce protikorupčních spolků a lidskoprávních organizací.
Společným jmenovatelem je moc vymykající se demokratické kontrole, oligarchizace ekonomiky, politiky a médií, ve kterých pro Česko životně důležité kauzy překrývají ultrakonzervativní narativy dovážené z Ruska nebo Spojených států. Ekologie, právo, demokracie: jeden příběh Občanská společnost je pod tlakem napříč zemí. O její budoucí síle rozhodne, zda se dokážeme propojit nad rámec lokálních a oborových bublin, najít společnou řeč a volit zodpovědné političky a politiky, kteří zastupují občany, a ne zájmy mocných. První příležitost máme v nadcházejících sněmovních volbách — obrana demokracie je však každodenní dřina.
Jsem si čím dál jistější, že potřebujeme nový étos, který překročí umělá dělení město × venkov, levice × pravice či tradicionalisté × progresivisté. Tyto škatulky nás nikam neposouvají; odvádějí pozornost od přítomnosti, kde se tady a teď odehrává střet s oligarchií prorostlou politikou i ekonomikou.
Cíl je jasný, cesta dlouhá. Jen sebevědomá občanská společnost může uzdravit nemocnou Bečvu i přiotrávenou demokracii. A protože Valmez je Česko v malém, platí to dvojnásob: ven z dnešní „normalizace“, kdy skutečné spory o budoucnost příliš často nahrazuje touha po rychlém zisku a obchod se strachem, se prokopeme jen svobodou a odpovědností.
reklama