Matěj Pomahač: V Evropské unii probíhá klíčová bitva o ochranu spotřebitelů i životního prostředí
O co jde konkrétně? Návrh mění dva klíčové právní předpisy o udržitelnosti podniků (známé pod zkratkami CSRD a CSDDD). Podle nich měly původně velké i malé podniky shromažďovat a zveřejňovat údaje o emisích skleníkových plynů, spotřebě vody a únicích chemikálií. Ale také o dopadech klimatických změn na pracovní podmínky vlastních zaměstnanců či o pracovních podmínkách zaměstnanců svých dodavatelů po celém světě Posílila by se tím kontrola spotřebitelů nad kvalitou zboží, které nakupují.
Nově se mají pravidla vztahovat pouze na společnosti s více než 1000 zaměstnanci a čistým obratem 450 milionů eur. Povinnost ověřovat dodržování lidských a pracovních práv v dodavatelském řetězci bude platit jen pro největší společnosti s víc jak 5000 zaměstnanci a čistým obratem nad 1,5 miliardy eur. Evropané pak přijdou o své právo volat k odpovědnosti ty firmy, které poškozují životní prostředí a nerespektují lidská práva.
Současně Evropská komise navrhuje zrušení monitoringu škodlivých chemických látek ve výrobcích (SCIP) a hodlá usnadnit povolování nově zaváděných pesticidů, ke kterým se již nemají povinně vyjadřovat nezávislí vědci. Výsledkem bude jen zhoršující se chemizace životního prostředí s obrovskými dopady na zdraví každého z nás - včetně rizik rakoviny, poškození nervové soustavy, respiračních onemocnění či neplodnosti mužů i žen.
Oslabuje se ochrana kriticky ohrožených biotopů vzácných ptáků a vodních zdrojů. Rozpaky ekologů budí i návrh, podle kterého má ochrana přírody ustoupit snadnější výstavbě elektrických sítí a obnovitelných zdrojů. Místo skutečného urychlení přechodu na čisté zdroje energie se chystá složitý mišmaš nejasných pravidel, který nutně povede ke špatně naplánovaným projektům, odporu místních obyvatel a ohrožení chráněných zvířat a biotopů.
Lidé chtějí chránit své životní prostředí před znečištěním a záleží jim na kvalitě zboží, které nakupují. Překotné rušení pracně zaváděných opatření tak ukazuje, že kvalitní ekologická politika potřebuje hlavně kompetentní politické zástupce, kteří dokáží prosadit fungující řešení - která slouží potřebám lidí a jejich životního prostředí.
