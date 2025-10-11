Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky
Co se stalo? Europarlament odhlasoval doslova „masakr motorovou pilou“ pro šetrnější zemědělství:
1. zrušení preventivní ochrany eroze půdy, tzv. Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy – DZES 5. Dotace budou plynout i nezodpovědným agrárním koncernům, které na svých polích dostatečně nebrání erozi. Půda bude dále mizet z polí a bahno bude dále zaplavovat vesnice, protože prostředky na prevenci budou chybět!
2. zrušení přísných pravidel hospodaření v chráněných stanovištích Natura 2000, které jsou vyhlašované za účelem ochrany nejcennějších a nejvíce ohrožených druhů a přírodních stanovišť Evropy. Květinové louky mají smůlu!
3. úlitbu masnému průmyslu, který žádá, aby se vegetariánské a veganské potraviny jako bezmasé párky či burgery nesměly označovat jako jejich masové varianty. Podkopává tím úsilí snížit v Evropě nadměrnou konzumaci masa, která je potřeba kvůli zlepšení zdraví obyvatelstva, i příliš velké ekologické stopě produkce masa. A dělá to z lidí blbce, protože jsme si na to už dávno zvykli.
Kdo pro tohle zvěrstvo uvedl ruku?Cely klub ANO, SPD, Přísaha, Motoristé a Kateřina Konečná z KSČM / Stačilo!. Krom Luďka Niedermayera ale pro tento naprosto nezodpovědný krok hlasovalo celé SPOLU (v rozporu s vlastním programem). Proti byla jen Pirátka Markéta Gregorová (Zelená frakce) a Starostové.
Naprosto jasně se tu ukazuje, koho má agrární lobby zpracovaného.
Nejhorší na hlasování europarlamentu je, že opět sníží odolnost evropské zemědělské produkce a životního prostředí, aniž by nějak reálně řešilo skutečné problémy zemědělců, kvůli kterým opakovaně protestují.
Tento masakr motorovou pilou mohou ještě zastavit členské vlády, ale je zřejmé, že se v české i evropské politice vede tvrdý boj o budoucí podobu naší krajiny a potravin - buďto zde budeme mít produkční konvenční a vydatně dotované zemědělství sloužící zájmům agrochemického průmyslu, nebo půjdeme cestou, která bere primární ohled na lidské zdraví, odolnost krajiny a práva spotřebitele.
smějící se bestie11.10.2025 06:10
který se jednou něco povedlo -
dát přes prsty těm vyznavačům zeleného náboženství, kam ti vegani a jim podobní patří.
Jaroslav Řezáč11.10.2025 08:14 Reaguje na smějící se bestie
Jan Šimůnek11.10.2025 07:57
1. Jakási rigidní "ochrana půdy", stejná pro horská políčka jako pro černozem někde ve Středomoří, je prostě nesmysl. Lidem se musí dát volnost, aby rozhodovali podle místních podmínek a místních zkušeností. Docela se divím, že tohle prošlo, protože je to zcela proti duchu EU.
2. Natura 2000 je jen buzerace místních lidí i návštěvníků daných lokalit bez jakéhokoli vztahu k ochraně přírody jako takové. Opět EU jednala proti svým zavedeným rituálům.
3. Zákaz falešných jmen pro vegosajrajty je jen dobře. Občan má právo vědět, zda jí kvalitní výrobek nebo nějaký zdraví škodlivý blaf.
Je jasné, že ekologové řvou proti konzumaci živočišných potravin. Redukce či vypuštění z jídelníčku vede, zejména u dětí, k poklesu IQ, a u těch dětí je to nezvratný jev. Bylo to prokázáno na různých veganských komunitách už někdy v 80. letech minulého století, takže asi tyto práce nebudou přes internet dostupné. No, a to nízké IQ ekologové potřebují pro rozšiřování armády lidí, kteří jim ty nesmysly věří. Člověk s IQ 100 je už pro ekologii pohroma.
Navíc boj ekologů proti chovům krav ohrožuje populaci EU osteoporózou, jejíž incidence stále roste a stále více roste i výskyt invalidizací, případně úmrtí, spojených s touto chorobou. Pokud bude i tento jejich boj narušen, bude jen a jen dobře.