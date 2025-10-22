https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/matej-pomahac-pokrokovi-farmari-klimaticka-zmena-zpatky-k-pude
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Matěj Pomahač: Pokrokoví farmáři & klimatická změna: zpátky k půdě

22.10.2025 | Matěj Pomahač |
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Matěj Pomahač
Každý rok zvládnu navštívit pár polních dnů, na kterých se potkávají farmáři, výzkumníci a zemědělští experti. Cílem je společné sdílení zkušeností o inovativních postupech, které fungují, i těch, které z nějakého důvodu ne (zcela v souladu s definicí pojmu zkušenost = „to, co získáš, když nezískáš, co jsi původně chtěl“).
 
Často jde o jednostranné prodejní akce technologických firem slibujících zázračné zvýšení výnosů (za tučné marže) či kolektivní žalozpěv nad stavem světa se záměrem obhájit požadavky na dotace pěstovaných komodit (ty se v nynějších časech nadprodukce prodávají často pod hranou rentability).

Zásadní problémy zemědělství – jak dostat do oboru lidi, jak vyřešit drhnoucí odbyt a jak udržet úrodnou krajinu - se však řeší málokdy.

Stranou akcí navštěvovaných politiky a byznysmeny existují společenství paličatých farmářů, kteří kombinují nové směry s tradičními postupy. Od politiků čekají, že si budou vědomi toho, že je třeba ekonomiku hospodaření na zemědělské půdě sladit s jejími ekologickými limity a lidskými možnostmi. Nikoli naopak! Úkolem je tedy dostat zelenou z červených čísel do černých!

Pár poznámek z takového polního dne v Hovorčovicích - o klimatické změně v zemědělství tu nikdo nepochybuje, o schopnosti dnešní politiky ji řešit, však ano.

p. Rožnovský, zemědělský klimatolog:

- s rostoucí teplotou roste výpar, srážky chodí nerovnoměrně v čase i prostoru a střídají se vpády horkého i mrazivého vzduchu, a to zejména v citlivých vegetačních obdobích – extrémy se staly normou, průměry již neplatí!

- teploty rostou v zimě a chybí sníh pro nasycení půdy vláhou, na jaře i v létě, kdy zvyšuje každý stupeň navíc výparu a tvoří deficit 30 mm srážek.

- rok 2024 i letošek jsou 2 stupně nad průměrem = klimatický cíl daný pařížskou dohodou jsme už dávno překonali

p. Jacko, agronom:

- do zemědělství přišlo příliš podnikatelů, kteří vše vnímají jako byznys, chybí jim cit pro krajinu a půdu, kterou pak extrémně ždímají.

- od roku 1975, kdy tu hospodaříme, mizí zeleň z krajiny - za Prahou hlavně kvůli rozšiřování silnic, na které pak navazují sklady či "paneláky na ležato".

p. Bačina, farmář:

- města produkují obrovské množství lidského odpadu a čistírenských kalů, které lze kompostovat a pak jimi hnojit. Nákladnost takového zpracování je však 10x vyšší než průmyslově produkovaná hnojiva... a k tomu strašná legislativa.

- každý si umí koupit ledek z Lovochemie z ruského plynu a 1 traktorista tak pohnojí 250 hektarů za den. Když rozmetáme kompost, tak zvládne 5 lidí za den 50 hektarů. To, co děláme, nedává ekonomický smysl, ale věříme, že to pomůže půdě.

Hodně se mluvilo o agrolesnictví, větrné erozi, byznysu s uhlíkovými kredity či nové dotaci na hnojení fosforem, která pomáhá spíš dodavatelům fosfátů než samotné půdě.

Jedno je jisté: pokrokoví farmáři hledají cestu k udržitelnějšímu hospodaření, a pokud má někdo šanci obnovit tvář země, jsou to právě oni.

reklama
 
foto - Pomahač Matěj
Matěj Pomahač
Autor je expert na moderní zemědělství a poradce pro řízení podniků. Je zastupitelem v pražském Radotíně a spolupředsedou Zelených.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Vlajka EU, větrná elektrárna a tepelná elektrárna Foto: Depositphotos Hladík: Evropská komise vyslyšela českou žádost a navrhla změny v systému povolenek ETS2 Satelitní snímek ústí řeky Amazonky v Brazílii. Foto: NASA Wikimedia Commons Brazilský úřad dal firmě Petrobras povolení k průzkumným vrtům u ústí Amazonky Obnovitelné zdroje energie Foto: Depositphotos ANO, SPD a Motoristé mají shodu v kritice Green Dealu, rozchází se v podpoře OZE
Další články autora |
Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky Matěj Pomahač: Bečva pět let po otravě: příroda, lidé i právní stát potřebují v politice skutečné zastání Matěj Pomahač: Stopadesátka na D3 – předražený, nebezpečný a nežádoucí pilot

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 59

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 56

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 24

Dušan Utinek: Mýty a pověry v lesnictví

Diskuse: 66
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist